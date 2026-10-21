איילת שקד מטילה פצצה: זה מה שנתניהו ביקש מבנט

איילת שקד ( יונתן זינדל / פלאש90 )

שרת הפנים לשעבר איילת שקד חושפת בריאיון מיוחד לתוכנית "אסנהיים", שישודר מחר (חמישי) ברשת 13, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו פעל באופן אקטיבי להקמת ממשלה בתמיכת מנסור עבאס, יו"ר רע"ם, ואף ביקש מנפתלי בנט לקדם את המהלך. לדבריה, נתניהו הציג את עבאס כמנהיג רציני ואמיץ שאפשר לשתף עמו פעולה, ורק התנגדותו של בצלאל סמוטריץ' מנעה בסופו של דבר את הקמת הממשלה.

שקד שחזרה את השיחה שקוימה בין נתניהו לבנט לאחר בחירות 2021, כאשר לגוש בראשות נתניהו היו 59 מנדטים וגדעון סער סירב להצטרף. לדבריה, נתניהו אמר לבנט: "תקשיב, אנחנו 59 מנדטים, גדעון סער לא מוכן להיכנס בשום אופן, ואין לנו ברירה, אנחנו חייבים להקים ממשלה עם מנסור עבאס, ואל תדאג, מנסור עבאס הוא איש רציני, הוא מנהיג, הוא אמיץ, אפשר להקים איתו ממשלה".

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שקד אישרה כי נתניהו אכן דרש מבנט לקדם את המהלך, וסיפרה כי מיד לאחר הפגישה התקשר אליה בנט ואמר לה: "תקשיבי, צריך להקים ממשלה עם מנסור עבאס".

לדברי השרה לשעבר, האפשרות להקים ממשלה בתמיכת רע"ם לא הפתיעה אותה באותה תקופה: "אנחנו ידענו, זה כבר לא היה סוד, זה לא היה הפתעה". שקד הוסיפה כי גם בערוץ 14 החלו באותם ימים להכשיר את המהלך הציבורי, וכי נתניהו אף ביקש ממנה ומבנט לשוחח עם רבני הציונות הדתית כדי לקדם ולרכך את הקמת הממשלה.

בהתייחסה להכחשות החוזרות ונשנות מצד נתניהו וסביבתו על כך שהתכוון להישען על עבאס, הבהירה שקד נחרצות: "כן, אין כאן מה להכחיש, זאת הייתה המציאות". בהמשך הוסיפה והדגישה: "זו הייתה התוכנית, לא הייתה לו תוכנית אחרת. אני ניסיתי להכניס את גדעון סער ללא הצלחה, ובשלב מסוים סמוטריץ' פשוט שם לו ברקס".