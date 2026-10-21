לא משחק ילדים: מה הקשר בין גילאים ורשתות חברתיות מסבכות

גולשים בכל גיל ללא הגבלת זמן ( צילום: Shutterstock/ אילוסטרציה AI )

רשתות חברתיות הן כבר מזמן לא רק אמצעי טכנולוגי לשמור על קשר בין בני אדם רחוקים, אלא מעבדה מרובת זרועות וכר דשא רחב לחוקרי מוח ומדעי ההתנהגות. הם יכולים לכתוב ספרים שימלאו צי משאיות שיגרום לפקק בכל הכבישים הבין מדינתיים בארה"ב, ועדיין לא יצליחו להבין מה לכל הרוחות עובר במוחם של גולשים שמתעדים עצמם קופצים מהקומה החמישית של קניון לטרמפולינה קטנה בקומה 0 בלי רשת ביטחון ופגעו בה כדי לחזור למעלה בלי שפתחו את הראש, רק כדי לזכות ביותר מעשרים מיליון צפיות. והדבר הגרוע בהרבה זו העובדה שהם קיבלו מחיאות כפיים במקום מעצר מידי ושליחה לבדיקה פסיכיאטרית עם המלצה לאשפוז בכפייה כדי שימשיכו לחיות בבטחה כאלמונים במקום לבצע את האתגר המטורף הבא.

מי גולש ומי עוקב ( אילוסטרציה AI )

אמור לי היכן אתה גולש ואומר לך מי אתה

העדפות הגלישה שלנו משתנות בתנודות חדות במעברים בין שלבים שונים בחיים: בני נוער מעדיפים תוכן ויזואלי מהיר כמו טיקטוק וסנאפצ'ט, מבוגרים מתרכזים בפייסבוק ובוואטסאפ והכנטופובים והמבוגרים מעמידים פנים שהם בעניינים. השפעת הרשתות על החיים מעוררת דאגה מוצדקת, שכן אינסטגרם מעודדת השוואה חברתית ופוגעת בדימוי הגוף, וטיקטוק פוגעת בטווח הקשב ומייצרת התמכרות קשה דרך רצף אינסופי של סרטונים קצרים שנדמה שהצפייה בהם לא מסתיימת לעולם.

חסימת טיקטוק נוסח אמריקה ( קרדיט: שאטרסטוק )

גבולות ואיסורים בינלאומיים

ממשלות רבות בעולם כבר נלחמות באופן אקטיבי בהשפעת הרשתות הללו. איראן אסרה לחלוטין את השימוש ברשתות חברתיות מתוך חשש משליטה על התודעה, והודו הטילה איסור גורף על שימוש בטיקטוק. בנוסף, בארצות הברית ובאירופה מקדמים הגבלות גיל נוקשות ואיסורים על התקנת האפליקציה במכשירים רשמיים.

ההרס והביזה בצרפת ( צילום: בנה של מ' )

הרשתות והמהומות באירופה

ההשפעה של הרשתות חורגת מעבר לפגיעה נפשית ומשפיעה ישירות על הסדר הציבורי. בצרפת ובאיטליה תועדו לאחרונה אירועים אלימים חמורים ומזעזעים ברשתות החברתיות שהיוו גורם מעצים לעידוד מעשי שוד, ביזה והתפרעויות ברחובות, אך במקרים מסוימים הפרסום במדיה החברתית סייע לשוטרים ללכוד את הבוזזים והמתפרעים האלימים לאחר שזוהו בוודאות על ידי מצלמותיהם וחשבונותיהם האמיתיים.

כשפייסבוק שואל: על מה אתה חושב? ( שאטרסטוק )

השחתת נפש הנוער

הסיבה שהרשתות הללו הרסניות במיוחד בגיל ההתבגרות היא ביולוגית ופסיכולוגית. המוח בגילאים אלו נמצא בעיצומו של תהליך התפתחות, והאזור האחראי על ויסות רגשות ושליטה בדחפים אינו מפותח דיו. הצורך הקיצוני של בני נוער באישור חברתי הופך אותם לרגישים במיוחד למלכודת הלייקים והתגובות.