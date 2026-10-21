העיתונאי שעבר מהשמאל לימין: "מודה לאלוהים שפקח את עיניי"

( אוליביה פיטוסי / פלאש90 )

העיתונאי והסופר בני ציפר (איש עיתון 'הארץ' לשעבר) מפרסם ברכת יום הולדת יוצאת דופן ורווית שבחים לראש הממשלה בנימין נתניהו, בפוסט אישי ועמוק שבו הוא משתף ברגעים שהובילו לתמיכתו הנלהבת בראש הממשלה.

"אני מודה לאלוהים שלפני 11 שנה הוא הפך את לבי ופקח את עיניי לראות את גדולתו של בנימין נתניהו", פתח ציפר את דבריו. לדבריו, השינוי בתפיסת עולמו החל לאחר שנפגש ביוזמתו, בתיווכו של חברו הסופר איל מגד, עם רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. ציפר נזכר במפגש הראשון פנים אל פנים שהתקיים במעון הרשמי בבלפור, שבו מצא את עצמו שותק רוב הזמן בעוד שנתניהו "שפע חוכמה והשכלה". בתיאור מאחורי הקלעים של אותה פגישה, שיתף ציפר כיצד ראש הממשלה רץ באותו בית להביא ספר של סיפורי מסע שנכתבו בידי נוסעים אמריקאים לארץ ישראל לאורך הדורות, וכיצד השניים שוחחו על העיתונאי הצרפתי הלא-יהודי אלבר לונדר, שביקר בארץ בשנות העשרים וחיבר ספר מלא אמונה בציונות בשם "היהודי הנודד חזר".

עוד באותו נושא העיתונאי שעבר מהשמאל לימין נחשף: "הבנתי שזו לא הדרך" חדשות סרוגים

ציפר הדגיש את ההערכה העמוקה שהוא רוחש לאנרגיה של ראש הממשלה, והשווה אותה למקורות מקראיים: "האנרגיה הרוחנית של נתניהו היא דבר שלא חדלתי להעריץ. מה שמיוחס בתנ"ך על שמשון, 'ותחל רוח ה' לפעמו', נכון בדיוק נמרץ לנתניהו". הוא הוסיף כי מעבר למגרעות האנושיות המובנות, פועמת בנתניהו רוח שמעל לטבע.

את דבריו חתם ציפר באמירה חריפה כלפי יריביו הפוליטיים של ראש הממשלה: "נתניהו הוא כלי של רוח ה', שנועד להושיע בעת הזאת את עם ישראל מכליה שנייה אחרי השואה. מי שלא מבין זאת ובוחר במקומו בפוחלצים של מנהיגים טועה טעות מרה. יום הולדת שמח לך אדוני ראש הממשלה!".