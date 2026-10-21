מהפך קיצוני: שרב, רוחות ואובך; ומתי הגשם חוזר? תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חם באופן חריג. תחול עלייה בטמפ' וישרור שרב ואובך בכל אזורי הארץ.

יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עליה בטמפרטורות וירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל לעונה. משעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף ויתכן אובך בדרום הארץ.

יום שישי: לרוב בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון ובהרי המרכז. משעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.