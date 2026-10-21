"טעות ענקית": ההצעה שווינטר דחה ועלול להצטער עליה

העיתונאי הפוליטי אמיר אטינגר התייחס היום (רביעי) להחלטתו של יו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, שלא לקבל את ההצעות הפוליטיות שלדבריו הונחו בפניו בתחילת הדרך, וטען כי מדובר בטעות שעליה וינטר עוד עלול להצטער.

בפוסט שפרסם ברשת X כתב אטינגר: "וינטר עשה טעות ענקית שלא לקח את ההצעות שהציעו לו בהתחלה". לדבריו, בין האפשרויות שעמדו בפני וינטר היו שני מקומות ברשימת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' ושני מקומות ברשימת הליכוד.

אטינגר טען כי קבלת ההצעות הייתה יכולה לאפשר לווינטר להיכנס לכנסת יחד עם שלושה חברי כנסת נוספים, ובהמשך להתנהל כסיעה עצמאית.

"שני מקומות אצל סמוטריץ, שני מקומות בליכוד", כתב אטינגר, והוסיף: "דקה אחרי הבחירות היה עם סיעה עצמאית בכנסת ארבעה ח״כים ומו״מ קואליציוני נפרד".

לפי התרחיש שתיאר אטינגר, במקום להתמודד במסגרת מפלגתו העצמאית, וינטר יכול היה להגיע לכנסת עם ארבעה חברי כנסת ולנהל משא ומתן קואליציוני בנפרד מהמפלגות שבמסגרתן נבחרו.