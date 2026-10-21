נתניהו מזהיר: איראן בדרך לפצצה, נפיל את המשטר

ראש הממשלה נתניהו נאם לפני זמן קצר בטקס סיום קורס הקצינים של בה"ד 1, בדבריו חשף ראש הממשלה כי למרות המכות הקשות שהונחתו על איראן, היא איננה מוותרת על שאיפותיה הגרעיניות.

במהלך הנאום בפני הקצינים החדשים ומשפחותיהם, הסביר ראש הממשלה כי המשטר בטהראן חזר לתלם, וכי הוא ממשיך ואף מאיץ את כוונותיו לפרוץ קדימה אל נשק גרעיני:

"המשטר באיראן עדיין לא למד את הלקח. מוג׳תבא חמינאי, הרודן התורן, החליט ללכת בדרכו של אביו. הוא שחרר את הנצרה ואיראן מנסה שוב לפתח את פצצות המוות".

נתניהו המשיך וקבע כי הדרך היחידה להבטיח את קיומה של איראן כמדינה לא גרעינית, הוא הפלת המשטר, וכי זו כוונתו: "יש רק דרך אחת להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד - להפיל את המשטר באיראן. וזו ההנחייה שלי לצה״ל, למוסד ולזרועות הביטחון".

הוא המשיך והסביר כי זו הדרך היחידה להתמודד עם המשטר האובדני: "כל עוד, כל עוד הם עומדים על רגליהם, גם עם גם עם שוטטים כפי שאמרתי, גם יש להם עוד תקווה, הקיצוניים האלה, הפנאטים האלה, יש להם מטרה אחת ראשונה, קודם כל מוות לישראל, אחר כך גם מוות לארצות הברית, אבל קודם כל מוות לישראל".

ואף הבהיר, כי הוא והנשיא טראמפ מאוחדים בעמדה זאת: "ידידי הטוב הנשיא טראמפ מאמין גם הוא שזו הדרך היחידה הוא אמר לפני ימים אחדים, אנחנו מוכנים לסיים את המלאכה, to finish the job הוא אמר, אנחנו מוכנים לסיים את המלאכה, אבל אנחנו נעשה זאת רק איתכם מדינת ישראל".