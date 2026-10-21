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חדשות פוליטי מדיני

פרישה בדרך? יו״ר 'הציבור החרדי' ימסור בקרוב הצהרה

מערכת הבחירות מתכנסת לימיה האחרונים, יו"ר מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר הודיע על הצהרה תקשורתית מיוחדת הערב, האם יפרוש מהמרוץ כמו מפלגת כחול לבן

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מוטי לייטנר (חיים גולדברג / פלאש90)

יושב ראש מפלגת 'הציבור החרדי' החדשה, אשר סומנה על ידי גוש הימין כאחד מהמקומות אליהם יכולים לזרום קולות המחנה ולשקוע מתחת לאחוז החסימה, הכריז כי יקיים הצהרה מיוחדת לתקשורת, האם יכריז על פרישה?

רק בימים האחרונים, הכריז הרמטכ"ל והשר לשעבר בני גנץ על פרישתו ופרישת מפלגת כחול לבן מהמרוץ, וגוש הימין פתח במתקפת לחצים כוללת על המפלגות המתנדנדות בתוך גוש הימין. למרות שהמטרה המרכזית היא פרישת עופר וינטר, גם מפלגת הציבור החרדי הייתה בין הכוונות.

מוקדם יותר היום נמסר מלייטנר בעצמו כי קיבל הצעות משמעותיות מראש הממשלה תמורת פרישה: "נתניהו ביקש ממני אמש לפרוש. הבהרתי לו שאין סיבה לדון על צעדים אופרטיביים כאשר המפלגות החרדיות מסרבות להתחייב כי יתמכו במהלכים וברפורמות אותם הבטיח נתניהו לקדם עבור הציבור החרדי".
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עמרי מיואש
לפני דקה

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