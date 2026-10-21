סולימאן מסוודה שובר שתיקה: "אני רוצה להתנצל בפני הצופים"

עיתונאי חדשות 13 סולימאן מסוודה פרסם היום (רביעי) הודעת התנצלות בעקבות אירוח של כשבועיים בדירה בבעלותו של ג’יי פוטליק, לוביסט של קטאר. מסוואדה הודה כי שגה כשקיבל את האירוח בתקופת ההתארגנות הראשונית שלו בוושינגטון, אך הדגיש כי הקשר האישי עם פוטליק מעולם לא השפיע על עבודתו המקצועית.

“טעיתי. אני רוצה להתנצל בפני הצופים ובפני חבריי למערכת החדשות”, פתח מסוואדה את הודעתו.

בהמשך הסביר את טיב הקשר בינו לבין פוטליק ואת נסיבות האירוח: “ג’יי פוטליק הוא חבר אישי שלי מזה שנים. כשהגעתי לוושינגטון במסגרת שליחותי העיתונאית, התארחתי במשך כשבועיים בדירה ריקה שבבעלותו, בתקופת ההתארגנות הראשונית שלי בעיר”.

מסוודה הוסיף כי בדיעבד הוא מבין שהאירוח היה טעות, גם אם לדבריו לא הייתה לו השפעה על הסיקור העיתונאי שלו.

“בדיַעבד, אני מבין שזו הייתה טעות. כעיתונאי, האחריות שלי היא לא רק לשמור על עצמאות מקצועית, אלא גם להימנע ממצבים שעלולים לעורר ספק לגביה. במקרה הזה לא נהגתי כפי שהיה מצופה ממני, ועל כך אני מצר ומתנצל”.

בהודעתו התייחס מסוודה גם לשאלת עצמאותו העיתונאית, והבהיר כי למרות החברות האישית עם פוטליק, לא הייתה לכך כל השפעה על החלטותיו המקצועיות.

“לצד ההכרה בטעות, חשוב לי להבהיר דבר אחד באופן חד-משמעי: החברות האישית שלי עם פוטליק מעולם לא השפיעה על שיקול הדעת העיתונאי שלי, על החלטות הסיקור שלי או על עבודתי המקצועית”.

ההתנצלות מגיעה בעקבות תחקיר שפורסם בעיתון “הארץ”, ולפיו מסוודה שהה בנכס של פוטליק בווירג’יניה ואף שידר מחצר הבית. פוטליק פעל לקידום האינטרסים של קטאר ושמו נקשר לחקירת פרשת קטארגייט. מסוואדה עצמו מסר בעבר עדות במשטרה במסגרת חקירת הפרשה.