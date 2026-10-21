התעשיינים זועמים על בנק ישראל "הזדמנות מפוספסת"

בנק ישראל הודיע לפני זמן קצר כי מקבע שהריבית במשק תישאר ללא הורדה, וכי הריבית במשק תישאר על 3.25 אחוזים כפי שהייתה בחודשים הקודמים. מומחים כלכליים כי הבנק צפוי לצמצם את הורדות הריבית לשנה הקרובה.

ההחלטה השנויה במחלוקת מגיעה לאחר 3 הורדות רצופות לארוך השנה האחרונה, כאשר על פי הבנק ההחלטה מגיעה לאחר בחינת אינדיקציות צמיחה ואינפלציה צפויות לכלכלה לאורך השנה הבאה.

בבנק אף מזהירים מחשש לסטגנציה כלכלית בעקבות אי הכרעה פוליטית בבחירות ושקיעה אפשרית לעוד סבבים שיחזרו על עצמם ויפגעו בכלכלת המשק.

מנגד, קולות השוק הפרטי יצאו כנגד ההחלטה, יו"ר נשיאות המגזר העסקי, דובי אמיתי תיאר את ההחלטה כהזדמנות מפוספסת.

"הריבית הגבוהה ממשיכה להכביד על בעלי העסקים, שנאלצים לשלם יותר על הלוואות ומתקשים להשקיע בציוד חדש, בטכנולוגיה ובהרחבת הפעילות שלהם. גם משפחות רבות ממשיכות להתמודד עם החזרי הלוואות גבוהים שפוגעים בהכנסה הפנויה שלהן.

המשק הישראלי זקוק היום, אולי יותר מאי פעם, לצמיחה ולהשקעות. דווקא בתקופה של אתגרים כלכליים וביטחוניים, חשוב לאפשר לעסקים להתפתח, להעסיק עובדים נוספים ולהניע את הכלכלה קדימה.

אנו קוראים לבנק ישראל לשקול בהמשך את הפחתת הריבית, תוך שמירה על יציבות המחירים, ומתוך הבנה שהקלה על העסקים היא השקעה בעתיד הכלכלה הישראלית".