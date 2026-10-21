"איזנקוט, בנט וליברמן מתחרים מי יותר מרצ 1994"

כתב ידיעות אחרונות, נדב איל, לא אהב את ההצהרה המפתיעה של בנט מהיום, שממקמת אותו כמעט בקצה מחנה השמאל.

"כל מנהיג בגוש השינוי שחותך עכשיו שמאלה כדי ליהנות מפיברוטים בטוויטר מתמקד לא בניצחון אלא בקניבליזציה בתוך הגוש", כתב נדב איל.

"היחיד שיכול וצריך לחתוך שמאלה זה יאיר גולן כי שם הוא נמצא. איזנקוט, בנט וליברמן אמורים להביא ליכודניקים ולא לריב מי יותר הוא נוער מרצ 1994".

הדברים של איל, באים על רקע הצהרתו של בנט, של מה יעשה ביום שאחרי:

"אנחנו נבטל את כל חוקי ההפיכה המשפטית מיד עם כינון הכנסת: 1. ועדה לבחירת שופטים. 2. ⁠חוק היוע"משית. 3. ⁠חוק מח״ש 4. ⁠חוק התקשורת. בנוסף הבטיח בנט: "נעביר את מגילת העצמאות כחוק יסוד שיהיה לפרק המבוא לחוקה לישראל ונחוקק את חוק יסוד החקיקה בכדי למסד את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".