שופטת המשחק של מכבי ת"א נעצרה בחשד להטיית משחקים

פרשה חמורה מסעירה את הכדורסל היווני: על פי דיווחים שפורסמו היום (רביעי) ביוון, שופטת היורוליג ואסיליקי צארוחה נעצרה בשדה התעופה, במסגרת חקירה בחשד לשוחד, הטיית משחקים והימורים בלתי חוקיים. צארוחה שפטה רק בשבוע שעבר את משחק היורוליג בין מכבי תל אביב לוולנסיה.

על פי הדיווחים, צארוחה נעצרה עם חזרתה ממשחק היורוקאפ בין טלקום אנקרה לשיולאי. מעצרה של השופטת, ששימשה כאחת משופטות המשחק של מכבי תל אביב בשבוע שעבר, מציב גם את המשחק האחרון שבו שפטה קבוצה ישראלית במוקד תשומת הלב, אם כי לא דווח על חשד הנוגע למשחק זה.

העיתונאי עודד הלפרין דיווח כי הפרשה אינה מסתכמת במעצרה של השופטת. לדבריו, גם יו"ר איגוד הכדורסל היווני, ואנגליס ליוליוס, נעצר, ובמקביל הוצאו צווי מעצר נגד אנשים נוספים, ובהם שני שופטים המשמשים כיום ביורוליג.