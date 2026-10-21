ההצעה הדמיונית של סמוטריץ' לווינטר

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', הודיע כי יכנס הערב (רביעי) בשעה 18:00 מסיבת עיתונאים מיוחדת, שבמהלכה ימסור הצהרה פוליטית משמעותית. עוד לפני השעה 17:00 הדליף את המידע לעמית סגל ואז פרסם את ההצהרה ברשתות.

ההודעה מגיעה על רקע המאמצים הגוברים במחנה הימין להביא לפרישתו של יו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, מהמרוץ לכנסת. בהצהרה, מבטיח סמוטריץ' כי הוא מוכן לוותר לוינטר על תפקיד שר במשרד הביטחון מהמכסה שמפלגתו תדרוש במשא ומתן הקואליציוני, לצד סמכויות מלאות להקמת מנהלת הגירה מרצון מעזה ומנהלת לגיוס ושילוב חרדים, זאת תמורת פרישה של וינטר מהתמודדות. נזכיר כי לפני 154 יום, סמוטריץ' חתם על פינוי חאן אל אחמר - ועדיין לא קיים.

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הדברים מגיעים לאחר שבימים האחרונים הופעלו לחצים כבדים על וינטר לפרוש מהמרוץ. בין היתר, פורסם כי ראש הממשלה בנימין נתניהו וסמוטריץ' נפגשו עם הרב אלי סדן, מרבותיו של וינטר, בניסיון לשכנעו שלא להתמודד באופן עצמאי.

וינטר מצדו הבהיר עד כה כי בכוונתו להמשיך במרוץ לכנסת, חרף הלחצים המופעלים עליו מצד בכירים במחנה הלאומי.

בסרוגים פנינו לשני הצדדים לקבלת התייחסות למידע, אולם הן בציונות הדתית והן בסביבתו של וינטר נמנעו מהכחשת הדברים. עם זאת, בשלב זה אין אישור רשמי לכך שההצעה אכן תוצג במסיבת העיתונאים הערב.