אחת הערים העשירות בארה"ב חתמה על הסכם עם השומרון

מועצה אזורית שומרון והעיירה גרייט נק שבמדינת ניו יורק חתמו היום (רביעי) על מזכר הבנות לשיתוף פעולה כלכלי ותרבותי במסגרת ברית ערים תאומות. ההסכם נחתם ביישוב יקיר שבשומרון, בהשתתפות ראש מועצת שומרון יוסי דגן וראש עיריית גרייט נק, ד"ר פדרם בראל.

גרייט נק, הממוקמת בלונג איילנד בסמוך לניו יורק, נחשבת לאחת הערים העשירות בארצות הברית ומתגוררת בה קהילה יהודית גדולה. ההסכם שנחתם נועד להעמיק את הקשרים בין הקהילות ולקדם שיתופי פעולה בתחומי הכלכלה, המסחר והתרבות.

במהלך טקס החתימה התייחס ראש העיר בראל לקשר בין תושבי עירו לשומרון, והצהיר: "אני רוצה שתדעו שהקשר בין היהודים בתפוצות לבין היהודים ביהודה ובשומרון יהיה חזק כסלע. שום דבר לא ישבור את הקשר הזה".

לצד חתימת ההסכם נחשף כי שמונה משפחות מגרייט נק עלו לאחרונה יחד לישראל, וכעת הן שוקלות לעבור להתגורר בשומרון. הנתון הוצג במהלך האירוע כחלק מהקשרים המתרחבים בין הקהילה האמריקנית לבין תושבי האזור.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הודה לראש העיר ולאנשי הקהילה על תמיכתם בשומרון, במיוחד מאז פרוץ המלחמה.

"אנחנו משפחה. אני רוצה לומר לראש העיר פדרם בראל ולאנשי גרייט נק כמה אנחנו מעריכים ואוהבים אתכם. אנחנו זוכרים אתכם ואת התמיכה שלכם בשומרון, במיוחד מאז הימים הראשונים של המלחמה. זו לא הייתה רק עזרה - היה כאן לב אמיתי".

דגן הוסיף: "הקשר הזה בין השומרון לבין יהודי ארצות הברית, ובמיוחד עם הקהילה בגרייט נק שליד ניו יורק, הוא קשר של משפחה. אתם חלק מהשומרון, ואנחנו חלק מהמשפחה שלכם. אנחנו יחד לנצח, וביחד אנחנו הולכים לנצח".

גם ראש העיר בראל התייחס לביקורו בשומרון ולהיסטוריה היהודית של האזור.