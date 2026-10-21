פליטת הפה של וינטר שעלולה לסיים לו את הקמפיין

שבוע לפני הבחירות, יו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, מסתבך בהתבטאות נגד גוש הימין.

בריאיון לאלמוג בוקר, בערוץ 12, אמר וינטר כי ייתכן וטעה כשבתחילת הקמפיין הודיע מראש כי ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה.

״לפעמים אני שוקל אם זה נכון או לא נכון אבל זה לא רלוונטי. אני איש של אמת ובמחנה הלאומי. גם אם יכפישו אותנו אני לא אומר עכשיו אני אעבור לצד השני. יכול להיות שזה היה לא בטוח נכון להגיד בהתחלה.״

מהליכוד נמסר בתגובה: "וינטר חושף את האמת ואומר ״זו הייתה טעות להכריז בתחילת הקמפיין שנמליץ רק על נתניהו״. וינטר, כמו בנט, ייקח את קולות הימין ויעביר אותם לממשלת שמאל של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות. לא נופלים לפייק ימין, מצביעים מחל".