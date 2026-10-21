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התפתחות נוספת בפרשת החשד להתעללות בפעוטות במעון פרטי באריאל: בית המשפט האריך הבוקר (רביעי) את מעצרן של שתיים משלוש החשודות בפרשה. החשודה השלישית צפויה להתייצב מחר בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרה פעם נוספת.

על פי החלטת בית המשפט, מעצרה של המטפלת הוארך עד ליום שני הקרוב, 26 באוקטובר, בעוד שמעצרה של מנהלת המעון הוארך עד ליום ראשון, 25 באוקטובר. החשודה השלישית, שמעצרה הוארך עד למחר, תובא לדיון נוסף בהארכת מעצרה. החקירה נפתחה בעקבות חשד חמור להתעללות בפעוטות במעון הפרטי בעיר. במסגרת החקירה הראשונית, אספו חוקרי משטרת אריאל את תיעודי מצלמות האבטחה המותקנות במעון בכפוף לצו בית משפט. לאחר סקירת החומר הצולם ועם סיום מיצוי פעולות החקירה הראשוניות, נמצאו ראיות ממשיות אשר ביססו את החשד נגד החשודות. בעקבות ממצאי החקירה, נעצרו שלוש חשודות, בהן מנהלת המעון, והמעון נסגר למשך 60 ימים. במשטרה מדגישים כי הם רואים בחומרה כל חשד לפגיעה בחסרי ישע וכי החקירה תימשך תוך ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לבירור נסיבות המקרה.

תינוק בוכה (אילוסטרציה) ( צילום: שאטרסטוק )

הפרשה באריאל מצטרפת לשורה של מקרי חשד להתעללות בפעוטות שנחקרו בחודשים האחרונים. בחודש יוני נעצרה מטפלת בירושלים בחשד שהתעללה בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה, כאשר על פי החשד היא נהגה לצעוק על הפעוטות, לקלל אותם ולהתעלם מבכיים ומצרכיהם הבסיסיים.

במקרה חמור אחר, הוגש כתב אישום נגד מנהלת גן בנתניה שהואשמה בעשרות מקרי תקיפה אכזריים כלפי פעוטות. על פי כתב האישום, המנהלת הטיחה את הפעוטות במזרן, טילטלה אותם, דחפה את ראשם לרצפה והפעילה אלימות פיזית קשה כלפיהם.

במשטרה מבהירים כי מדובר בשלב זה בחשדות בלבד, וכי חזקת החפות עומדת לכלל החשודות. החקירה נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם המעורבים, ככל שהחשדות יתבררו.