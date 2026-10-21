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חדשות פוליטי מדיני

נתניהו במקום השני: התחזית הדרמטית לראשות הממשלה

שוק התחזיות הבינלאומי Polymarket, שבו המשתתפים מהמרים על תוצאות אירועים עתידיים, מציב את בנימין נתניהו במקום השני במרוץ לראשות הממשלה. מי מוביל עליו ומה אומרים הסקרים?

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בנט איזנקוט ונתניהו (צילום: נתן קון, יונתן זינדל \ פלאש 90, יונתן זינדל / פלאש90)

מי יעמוד בראש ממשלת ישראל לאחר הבחירות הקרובות? בעוד הסקרים ממשיכים להציג מרוץ צמוד בין המועמדים המרכזיים, נתונים משוק התחזיות הבינלאומי Polymarket מצביעים על תמונה אחרת, עם פער משמעותי בין שניים מהשמות הבולטים במערכת הפוליטית.

על פי הנתונים שנבדקו היום (רביעי), בשוק שבו נרשם מסחר מצטבר בהיקף של כ־46 מיליון דולר, אחד המועמדים פתח יתרון בולט על פני ראש הממשלה בנימין נתניהו. אלא שהשוואה לסקרי דעת הקהל מגלה כי התמונה מורכבת יותר.

המועמד שמוביל את שוק התחזיות הוא יו”ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, עם הסתברות משתמעת של כ־48.6% להפוך לראש הממשלה הבא. נתניהו ניצב במקום השני עם כ־31%, ואחריו נפתלי בנט עם כ־16%. אביגדור ליברמן נמצא הרחק מאחור, עם כ־2% בלבד.

מדובר בפער של כמעט 18 נקודות אחוז בין איזנקוט לנתניהו, אך חשוב להדגיש כי הנתונים משקפים את הערכות המשתתפים בשוק התחזיות, ולא את שיעורי התמיכה במועמדים בקרב הציבור הישראלי.

בסקר של כאן חדשות שפורסם ב־28 בספטמבר, התקבלה תמונה שונה. 39% מהנשאלים העדיפו את נתניהו לראשות הממשלה, לעומת 38% שהעדיפו את איזנקוט.

עם זאת, באותו סקר מפלגתו של איזנקוט דורגה במקום הראשון עם 23 מנדטים, לעומת 21 מנדטים לליכוד. שני הגושים המרכזיים זכו ל־52 מנדטים כל אחד.

ההבדל בין התוצאות נובע גם מאופן המדידה. בעוד שסקרי דעת קהל בוחנים את עמדות הנשאלים, Polymarket מבוססת על מסחר בחוזים הנוגעים לתוצאות עתידיות. לכן, ההסתברות שמעניקים המשתתפים למועמד אינה שקולה לשיעור התמיכה בו בציבור.

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גם בישראל, זהות ראש הממשלה הבא אינה נקבעת בהכרח לפי גודלה של המפלגה. האפשרות להרכיב קואליציה ולגייס רוב בכנסת עשויה להיות מכרעת, גם כאשר מועמד מסוים מוביל בסקרים או בשוק התחזיות.

בשלב זה, הנתונים מציבים את איזנקוט בעמדה המובילה בשוק Polymarket, אך אינם מבטיחים כי הוא יהיה זה שיחליף את נתניהו. ככל שהבחירות יתקרבו, השינויים במפת הגושים ובסקרי המנדטים עשויים להשפיע גם על הערכות המשתתפים בשוק
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