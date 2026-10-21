עכשיו זה סופי: זה מספר הקולות שצריך כדי לעבור את אחוז החסימה

קלפי. ארכיון ( יונתן זינדל / פלאש90 )

פחות משבוע לפני יום הבחירות לכנסת, מפרסם היום (רביעי) מרכז טאוב נתונים חדשים ועשויים להיות קריטיים במיוחד עבור המפלגות המתמודדות על מקומן במשכן. בעקבות פרסום הנתונים הסופיים של ועדת הבחירות המרכזית, מהם עולה כי בישראל ישנם 7,331,981 בעלי זכות בחירה, עודכן כלפי מטה אומדן הקולות הנדרש למפלגות כדי לעבור את אחוז החסימה העומד על 3.25% מהקולות הכשרים. את הניתוח המעודכן ערך פרופ' אלכס וינרב, ראש תחום הדמוגרפיה ומנהל המחקר במרכז טאוב. אומדן זה מגיע לאחר שבאוגוסט האחרון פורסמה תחזית קודמת שהתבססה על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אשר העריכו את מספר בעלי זכות הבחירה בכ-7.56 מיליון איש. מאחר שהנתונים הסופיים נמוכים בכ-229 אלף איש מהתחזית המקורית, צנח בהתאם גם מספר הקולות המשוער שיידרש כדי לעבור את הרף. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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על פי תחשיבי מרכז טאוב, בהנחה ששיעור ההצבעה הכללי ביום הבחירות יעמוד על 70% – בדומה למערכת הבחירות ב-2022 – מפלגה תידרש ל-165,635 קולות בסך הכל כדי להבטיח את כניסתה לכנסת. חישוב זה נשען על ההנחה שכ-99.3% מהמעטפות יהיו קולות כשרים, אך המספר המדויק יוכרע לבסוף רק על פי נתוני ההצבעה בפועל בקלפיות, שכן כל עלייה באחוזי ההצבעה תגרור מיד עלייה ברף הנדרש.

התחזית המלאה מציגה מגוון תרחישים אפשריים בהתאם לשיעור ההשתתפות ביום הבחירות. בשיעור הצבעה נמוך של 60% תידרש מפלגה ל-141,973 קולות בלבד כדי לעבור את אחוז החסימה, בעוד שבשיעור הצבעה של 65% יידרשו 153,804 קולות. אם שיעור ההצבעה יטפס ל-75%, הרף יעלה ל-177,466 קולות, ובתרחיש של הצבעה גבוהה במיוחד שתגיע ל-80%, יידרש הרף הגבוה ביותר של 189,297 קולות כדי להיכנס לכנסת.