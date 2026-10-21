אופירה אסייג תוקפת: "בואו לא נהפוך למדינה שיש בה כפייה דתית"

רגע לפני הבחירות אופירה אסייג יוצאת נגד כפייה דתית בישראל. במהלך שידור בתוכניתה ברדיו תל אביב, התייחסה המגישה לפרסומים לפיהם הזמר בן אל תבורי ביקש מכל צוות ההפקה שלו להקפיד ולכתוב "בס"ד" בכל המסמכים וההתכתבויות הרשמיות, והחליטה להביע עמדה נחרצת נגד מה שהיא מזהה כגל הולך וגודל של כפייה דתית בתעשיית הבידור.

"חבר'ה, בואו לא ניכנס למדינה שיש בה כפייה דתית", אמרה אסייג בשידור והתייחסה למגמה הכללית בקרב האמנים בישראל: "אני מרגישה שאצל כל הזמרים יש התקרבות לדת. אני שומעת שזה רוצה שיניחו תפילין, וההוא דורש שיכתבו בס"ד. בן אל, תעשה מה שבא לך – אבל איש באמונתו יחיה".

אסייג, ששיתפה בעבר בסיפור חייה המורכב שכולל יציאה בשאלה מבית חרדי, הבהירה למאזינים כי דבריה אינם מגיעים מתוך זלזול במסורת, אלא מתוך רצון לשמור על חופש בחירה. "אני שומרת את הדת בדרכי," שיתפה. "חרדית לשעבר וחזרתי בשאלה לשעבר, אבל בנשמה אני מדליקה נרות שבת ומקיימת את החגים כהלכתם. משתדלת בדרכי שלי".

את דבריה על גלי האתר חתמה בקריאה לסובלנות ולכבוד הדדי, תוך דגש על כך שאינה כופה את אמונתה אפילו על הקרובים אליה ביותר: "אני לא דורשת ולא מכריחה את הילדים, החברים ובטח לא את בן הזוג להתקרב לדת. את רוצה לנהוג בשבת? תנהגי. אתה רוצה לחזור בתשובה? תחזור בתשובה. איש באמונתו יחיה".