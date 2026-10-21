עוצמה יהודית מגיבים: "הירי בנגמ"ש הוא של הליכוד"

העימות נמשך: דקות ספורות אחרי המתקפה של הליכוד נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעוצמה יהודית הגיבו כעת (רביעי) במתקפה משלהם - והאשימו את נתניהו בניסיון לפגוע בבן גביר כדי להקים ממשלה עם גדי איזנקוט אחרי הבחירות.
"אנחנו אוהבים את ראש הממשלה נתניהו, מחוייבים אליו ב-100 אחוז, ואנחנו אלו שמנענו את הדחתו כשחבריו בליכוד בישלו כנגדו פוטש" אמרו במפלגה. "ה'ירי בנגמ"ש' הוא של הליכוד".
בהמשך עוצמה יהודית הציגו את "העובדות": "ראש הממשלה הצהיר בקולו שבן גביר לא יהיה השר לביטחון לאומי בקדנציה הבאה. מקורבו של רה״מ, השגריר יחיאל לייטר, התראיין ב-CNN בשבוע שעבר ואמר שהממשלה הבאה תהיה ממשלת אחדות בלי בן גביר. לשכת רה״מ העבירה מסרים למדינות באירופה שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה, כך דיווחו העיתונאים אריאל כהנא ודני זקן. שרי ומועמדי הליכוד מיקי זוהר, אלי גולדשמידט, ויעקב ברדוגו מדברים במפורש על ממשלה עם איזנקוט. וקמפיין הליכוד הרשמי מדבר על ממשלה רחבה".
"הפגיעה מצד הליכוד כואבת לנו" הובהר בסיכום. "אך אם הליכוד החליט לזרוק את בן גביר ולעשות ממשלה עם אייזנקוט, ראוי שהליכוד יעמוד בגלוי מאחורי החלטתו, במקום להאשים את הקרבן".
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