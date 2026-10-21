מיקה משה חוטפת אש: "זה תפס אותי לא מוכנה"

סערה ברשת בעקבות תגובות פוגעניות שהופנו כלפי הזמרת מיקה משה. בסרטון שפרסמה היום (רביעי), שיתפה משה בתחושות הקשות שחוותה לאחר שהתארחה באולפן גלגלצ וגילתה כי רבות מהתגובות לסרטון הביצוע שלה לא עסקו במוזיקה – אלא במראה החיצוני ובמשקלה.

"נכנסתי לקרוא תגובות והייתי בהלם," אמרה משה בסרטון. "רוב התגובות לא התעסקו במוזיקה או איך ששרתי. קיבלתי המון הערות על המשקל שלי – על זה שאני נראית בהריון, שאני אוכלת הרבה ושהשמנתי. זה באמת תפס אותי לא מוכנה. נכון, עליתי במשקל, זה לא משהו שאני לא מודעת אליו, אבל פשוט לא הבנתי למה אנשים חושבים שיש להם לגיטימציה להעיר על המשקל שלי כשאני עומדת ושרה."

משה שיתפה כי למרות הפגיעה האישית, חרדתה העיקרית היא מפני ההשפעה של בריונות ברשת על אנשים וילדים שאינם מוקפים במעטפת תומכת: "מילא אני, אני עוד חזקה, עם מעטפת של צוות, משפחה ובן זוג, ואני אהיה בסדר. ברור שזה פוגע, אבל אני חושבת על ילדים או אחרים שמעלים את עצמם לרשתות ומקבלים תגובות כאלה על המראה שלהם. שובר לי את הלב לחשוב איך הם יכולים להתמודד עם דבר כזה."

את דבריה חתמה הזמרת בקריאה לשינוי תרבות הדיון ברשת: "המסר שאני רוצה שיעבור בסרטון הזה הוא פשוט – תפיצו את האור. לא חייבים להגיד כל מה שחושבים, כי אי אפשר לדעת איך התגובה שלכם תתפוס בן אדם. כל המטרה שלי היא להפיץ אור, לשמח ולרגש אנשים, אז בבקשה תהיו גם כאלה – זה לא עולה כסף."