הליכוד נגד בן גביר: "יורה בנגמ"ש ומעליל שקרים נגד ראש הממשלה"

עימות חריף בקואליציה: בליכוד תקפו היום (רביעי) את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, כשהאשימו אותו בהפצת שקרים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בעמוד האינסטגרם "פוש" שלכאורה מופעל על ידו.
"בן גביר הוא שר בכיר בממשלה שלנו, וכך יהיה גם בממשלה הבאה, רק אם גוש השמאל - מפלגות ערביות לא ינצח" אמרו בליכוד. "מצער שבן גביר יורה בתוך הנגמ״ש ומעליל שקרים בוטים נגד הליכוד וראש הממשלה".
לטענת הליכוד, בן גביר "משתמש בעמוד התעמולה הפרטי שלו באינסטגרם 'פוש' בכדי לתקוף את ראש הממשלה בשקרים גסים ובוטים. העמוד הזה עושה הכל כדי שגוש איזנקוט, ליברמן, יאיר גולן והמפלגות ערביות ינצח".
"אנחנו קוראים לבן גביר להורות לעמוד התעמולה שלו 'פוש' להפסיק לפעול למען ניצחון השמאל והמפלגות הערביות בבחירות" קראו. "בן גביר תוקף את הימין והליכוד במקום לתקוף את השמאל, ואת וינטר, זליכה ונעם ששורפים קולות ימין יקרים".
הודעת הליכוד נסגרה בקמפיין בחירות לציבור: "רק הצבעה למחל תבטיח ממשלת ימין אשר נתניהו עומד בראשה, ועם בן גביר כחבר בכיר בממשלה. רק הצבעה למחל תמנע ממשלה מסוכנת של איזנקוט, ליברמן ובנט עם המפלגות הערביות ויאיר גולן".
בנימין נתניהו, הבן שלי משרת בקרבי ואתם עסוקים בפוליטיקה קטנה ובדילים של פטור מגיוס.