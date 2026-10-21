הליכוד נגד בן גביר: "יורה בנגמ"ש ומעליל שקרים נגד ראש הממשלה"

נתניהו נגד בן גביר ( יונתן זינדל/פלאש90 )

לטענת הליכוד, בן גביר "משתמש בעמוד התעמולה הפרטי שלו באינסטגרם 'פוש' בכדי לתקוף את ראש הממשלה בשקרים גסים ובוטים. העמוד הזה עושה הכל כדי שגוש איזנקוט, ליברמן, יאיר גולן והמפלגות ערביות ינצח".

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"אנחנו קוראים לבן גביר להורות לעמוד התעמולה שלו 'פוש' להפסיק לפעול למען ניצחון השמאל והמפלגות הערביות בבחירות" קראו. "בן גביר תוקף את הימין והליכוד במקום לתקוף את השמאל, ואת וינטר, זליכה ונעם ששורפים קולות ימין יקרים".

הודעת הליכוד נסגרה בקמפיין בחירות לציבור: "רק הצבעה למחל תבטיח ממשלת ימין אשר נתניהו עומד בראשה, ועם בן גביר כחבר בכיר בממשלה. רק הצבעה למחל תמנע ממשלה מסוכנת של איזנקוט, ליברמן ובנט עם המפלגות הערביות ויאיר גולן".