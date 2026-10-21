פחות משבוע לבחירות: היועמ"שית בהחלטה כואבת לנתניהו

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הנחתה היום (רביעי) לא להעביר בשידור חי את נאום נתניהו היום בכנס סיום קורס קצינים "מחשש לתעמולת בחירות אסורה".

אמש פרסם מיכאל שמש בחדשות 13, כי צה"ל פנה באופן חריג ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, מחשש לתעמולת בחירות אסורה בנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1.

לצה"ל הגיעו פניות של אזרחים מודאגים לקראת נאום נתניהו, ברקע הפרת חוקי הבחירות בעבר על-ידי נתניהו. בצבא פנו ליועמ"שית במטרה לקבל הבהרות ברורות מה לעשות בסוגיה, והיא הנחתה את הייעוץ המשפטי במשרד ראש הממשלה לבחון את הנאום מראש.