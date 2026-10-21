השופט לשעבר בהערכה חריפה על משפט נתניהו: "זה לא יקרה"

השופט בדימוס הרן פיינשטיין, התייחס היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' למשפט נתניהו ובעיקר לעדותו הדרמטית של אביחי מנדלבליט וטען כי חייבים לעצור את המשפט.

"לו אני הייתי השופט, הייתי עכשיו בבוקר מודיע: רבותיי, חמש דקות הפסקה, יש לנו החלטה. החלטת הגנה מן הצדק, אנחנו מפסיקים את המשפט! אין להם סמכות? זה לא נכון. אבל זה לא יקרה כי אין להם תעוזה להחליט היום לסגור את התיק. פשוט מאוד.

אני לא מכיר את השופטים ולא שמעתי דעה פוליטית. אני מסיק את המסקנה שלי מתוך ההתנהגות, או להפך, מתוך המחדל שלהם. לא יעלה על הדעת שבית המשפט יגיד: אנחנו ממשיכים כאילו לא קרה כלום. אתמול היה שיא השיאים ואחרי דבר כזה בית המשפט לא סוגר את התיק, בכל הכבוד, השופטים מאוד טועים".

עוד הוא הוסיף: "ישבתי על כס השופט עשרים שנה. מה אתה חושב, שהייתי נותן לזה להימשך? לא הייתי נותן לזה להימשך!"