"מנדלבליט צריך להיות מאחורי סורג ובריח, זה אירוע מטורף"

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, התייחס היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' לעדותו הדרמטית של אביחי מנדלבליט ואמר: "התיק שהתחיל בפתיחת מהדורות עוד בשלבי החקירה, כל ערב, הקראת פרוטוקולים בטון דרמטי. והנה מתרחש האירוע, ומגיע האדם שחתום על כתב האישום, שבלי חתימה שלו אין כתב אישום לפי חוק יסוד, ואומר: 'אני בכלל לא יודע על מה חתמתי'. ובתקשורת הזו צרצרים, צרצרים! הם בקמפיין מוחלט כדי שהימין יפסיד בבחירות"

עוד הוא הוסיף: "האירוע הזה של האמירה לתובעת זה הגיים צ'יינג'ר הכי גדול שיש. יועץ משפטי שאמר אמירה כזאת, תובעת ששמעה אמירה כזאת, ואנשים שפעלו להשתמש במערכת הפלילית של מדינת ישראל כדי לקדם את התפיסות הפוליטיות שלהם צריכים להיות מאחורי סורג ובריח. סליחה על המילים העדינות. הם צריכים להיות מאחורי סורג ובריח!

‏זה לא אירוע לטפל פה אפילו במשטרה. זה אירוע לטיפול השב"כ שאמור להגן על הדמוקרטיה. זה אחת ממטרות השב"כ. אם אתה מזהה שבאמצעות מערכת שלטונית מנסים פה להחליף שלטון בניגוד לרצון הבוחר, זו עבודה לראש השב"כ לחקור את האירוע הזה. זה אירוע מטורף, ניסו לגנוב את השלטון במדינת ישראל ממני, מכם, מכל אחד מהמאזינים!"