"אני התחלתי ברעידת אדמה במשפט נתניהו - השופטים היו המומים"

ד"ר יפעת בן חי שגב, עדת התביעה בתיק 4000 נגד ראש הממשלה נתניהו, התראיינה היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחסה לעדותו הדרמטית של אביחי מנדלבליט במשפט.

תחילה נזכיר כי ד"ר יפעת בן חי שגב היא לשעבר ראש המועצה לשידורי כבלים וללוויין ועדת תביעה בתיק 4000 נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. היא שינתה את גרסתה מעדותה במשטרה במהלך המשפט לטובת נתניהו, מה שהוביל לבקשת הפרקליטות להכריז עליה כעדה עוינת, ולפסילת מינוייה בהמשך על ידי בג"ץ

בראיונה אמרה יפעת: "אני הגעתי כעדת תביעה ולמיטב זכרוני הייתי הראשונה שהתחילה ברעידת האדמה, כי בעצם סיפרתי את כל המסכת ובזה התחיל הריסוק של תיק 4000.

מה שמעניין זה שזה היה לפני ארבע שנים, וכשאני אמרתי שהמערכת היא חובבנית ורשלנית וזה צריך להטריד כל אזרח בישראל, המדינה פה רעשה וגעשה על הדברים הבוטים שלי. אבל בארבע השנים שחלפו מאז אני פתאום מבינה כמה עדינה וסלחנית הייתי שהסתפקתי ב'חובבנית ורשלנית'"

עוד היא הוסיפה: "בחקירה שעברתי, שנמשכה שתים עשרה שעות, באיזשהו שלב אמרתי לחוקרים: 'תקשיבו, אני לא מהמחנה שלו, אתם צריכים להבין. אין לי עניין, אין לי אינטרס להגן עליו. האינטרס שלי הוא הפוך, אבל אני מחויבת לאמת וזאת האמת. לא היה כלום'. וזה לא עזר לי, אגב"