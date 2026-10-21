אחרי פניית ההורים השכולים: וינטר בהצהרה נחרצת על יהודה ושומרון

וינטר קורע את הסכמי אוסלו בכנס ICT ( גלעד קוולרצ'יק )

יו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, השיב לפניית ההורים השכולים מ"פורום הביתה", שדרשו מראשי המפלגות להציג את עמדתם בנוגע לביטול חלוקת השטחים שנקבעה בהסכמי אוסלו ולחזרה לשטחים הפתוחים בשטחי A ו-B ביהודה ושומרון.

במכתב ששיגר להורים השכולים, ותוכנו הגיע לידי סרוגים, הבהיר וינטר כי "הגיע הזמן להשתחרר לחלוטין מקונספציית אוסלו. החלוקה המלאכותית לשטחי A, B ו-C אינה יכולה להמשיך להכתיב את פעולותינו. הסכם אוסלו בטל מעיקרו, ואין שום משא ומתן על הבית". וינטר הוסיף כי יש לשים סוף לתפיסה שהובילה לחלוקת הארץ ולהכרה בזכות להקמת מדינה פלסטינית. לדבריו, "אין עם 'פלסטיני', ולעולם לא תקום כאן מדינה 'פלסטינית'".

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בהמשך המכתב התייחס וינטר גם להיבטים הביטחוניים וקרא לפעול לפירוז הרשות הפלסטינית מנשקה, לחזק את ההתיישבות ולהעמיק את האחיזה הישראלית ביהודה ושומרון, ללא כבילה להגדרות הסכמי אוסלו.

עוד הציג וינטר את תפיסתו הביטחונית, הכוללת יוזמה התקפית, הכרעה מהירה של האויב וגביית מחיר טריטוריאלי מכל מרחב שממנו מתבצעות מתקפות נגד ישראל. לדבריו, "שטח שנלקח לא יוחזר".

המכתב מגיע לאחר שבשבועות האחרונים פנו ההורים השכולים לראשי המפלגות בדרישה להבהיר את עמדתם בנושא. עד כה, מפלגתו של וינטר לא סיפקה תשובה מפורשת לשאלת ביטול הסכמי אוסלו וההתיישבות בשטחי A ו-B. כעת מציג וינטר עמדה ברורה נגד המשך החלוקה שנקבעה בהסכמים, אם כי אינו מפרט תוכנית מעשית לחזרה לשטחים אלו.