השרה מהליכוד נחקרת בלהב 433

משרדי להב 433 ( צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90 )

השרה לשוויון חברתי ולקידום מעמד האישה, מאי גולן מהליכוד, התייצבה היום (רביעי) לחקירה באזהרה במשרדי יחידת להב 433 בלוד, במסגרת "פרשת הכספים" שמייחסת לה חשדות לקבלת שוחד בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים והגשת תצהיר כוזב. לפי גורמים במשטרה, ישנן ראיות לביסוס כתב אישום נגד גולן. בחודש יוני השנה הודיעה המשטרה כי החקירה נגד גולן הסתיימה ושהתיק הועבר לפרקליטות להחלטה על העמדה לדין. הפרקליטות ביקשה מהמשטרה לבצע השלמות חקירה, ובשל כך זומנה השרה לתשאול נוסף באזהרה בלהב 433.

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לפני שנה חשף תחקיר של חדשות 12 מעשי מרמה שיטתיים לכאורה של גולן ואנשי שלומה. לפי התחקיר, גולן עשתה שימוש שלא כדין בכספי עמותה שייסדה למאבק בנוכחות הפליטים בדרום תל אביב, "העיר העברית", והתעמרה בעובדי לשכתה. בתחקיר נטען אז כי העמותה קיבלה כסף רב בתרומות מבלי שעשתה בו שימוש לפעילות באזור. תחילה, אף קיבלה לכאורה גולן שכר של אלפי שקלים מהעמותה בניגוד לחוק, כיוון שהייתה חברת ועד.