כוכבת קשת 12 נחשפת: "קשה לי להיקשר במערכות יחסים"

גע מרגש ומלא כנות נרשם בשולחן האוכל של "MKR המטבח המנצח", כאשר השחקנית והקומיקאית גאיה באר גורביץ' שיתפה בגילוי לב על ההתמודדות המורכבת שלה עם אובדן אביה והשפעותיו על חייה הבוגרים ומערכות היחסים שלה.

"שנים אחרי שאבא שלי נפטר, הלכתי לפסיכולוג", שיתפה גאיה את הנוכחים בשולחן בהצצה לקראת הגמר שישודר הערב (רביעי) בקשת 12. "פתאום הבנתי שאני לא בקשר עם מה שקרה לי, עם האבל ששינה לי את החיים".

באר גורביץ' הסבירה כי האובדן שחוותה בגיל צעיר יצר אצלה מחסומים רגשיים וקושי ליצור קרבה עמוקה. "הבנתי שאני לא יודעת לסמוך על אנשים באמת. יש מרחק בין הדמות שלי כשיחקנית לבין גאיה שהייתה ילדה ואבא שלה מת. ויש לי בעיה להיקשר לאנשים, כי אני מפחדת שהם ינטשו אותי".

היא הוסיפה ותיארה את המנגנון שאימצה כדי להגן על עצמה: "הייתי צריכה לעבור עם עצמי איזשהו תהליך לפני שאני בכלל יכולה להיקשר. אני תמיד קצת שומרת לעצמי איזושהי דרך מילוט. אני לא 'אול אין', במערכות יחסים לוקח לי זמן".

בתגובה לדבריה, ציינה אחת הנוכחות בשולחן את "הקלישאה של הבצל" – הדימוי של פירוק השכבות עד להגעה לגרעין הרגשי. גאיה הגיבה בחיוך ואמרה: "אנחנו אוהבים קלישאות", והוסיפה כי היא מביטה בהערכה באנשים שמצליחים להפגין פתיחות ופגיעות בקלות רבה יותר.