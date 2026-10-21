בשמאל זועמים על מועמד ישר: "ביביסט, הוא לא יעמוד בלחצים!"

אליסף פרץ, מועמד מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט, עורר היום (רביעי) סערה, בעקבות סרטון שלו שהופץ בו הוא סרב לפרגן לפעילי 'אחים לנשק'.
בסרטון דיבר פרץ על גבורת עם ישראל מיד אחרי ה-7 באוקטובר, ואמר שם שהיא התפרצה החוצה, גם בגזרת הלוחמים באויב וגם ארגונים אזרחיים שסייעו בכל מה שצריך.
אחת מנשות הקהל התפרצה לעברו ואמרה: "תגיד מילה טובה לאחים נשק", פרץ אמר לה: "את יכולה את להגיד, אני לא אגיד". באירוע התחוללה סערה, לאחר שהאישה המשיכה ודרשה ממנו לשבח את הארגון ופרץ סירב.
פעיל השמאל אורי קול תקף אותו על כך ואמר: "אפשר להוריד מנדט אחד מהגוש שלנו כבר עכשיו. מקריאה על האיש ורק מההתבטאות שלו אתמול על אחים לנשק, אני חושב שמקום 20 בישר, אליסף פרץ, הוא הסילמן הבא שלנו. ביביסט שגויס למפלגת מרכז. ברגע שהלחצים יתחילו עליו, אני לא חושב שהוא יעמוד בהם. עדיף להבין את זה עכשיו ולא להיות מופתעים בהמשך".
אליסף מייצג מסירות נפש אמיתית ורק הקואליציה מרוויחה מלתקוף ציונות דתית כדי להבריח פטור מגיוס!