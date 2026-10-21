בשמאל זועמים על מועמד ישר: "ביביסט, הוא לא יעמוד בלחצים!"

אליסף פרץ, מועמד מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט, עורר היום (רביעי) סערה, בעקבות סרטון שלו שהופץ בו הוא סרב לפרגן לפעילי 'אחים לנשק'.

בסרטון דיבר פרץ על גבורת עם ישראל מיד אחרי ה-7 באוקטובר, ואמר שם שהיא התפרצה החוצה, גם בגזרת הלוחמים באויב וגם ארגונים אזרחיים שסייעו בכל מה שצריך.

אחת מנשות הקהל התפרצה לעברו ואמרה: "תגיד מילה טובה לאחים נשק", פרץ אמר לה: "את יכולה את להגיד, אני לא אגיד". באירוע התחוללה סערה, לאחר שהאישה המשיכה ודרשה ממנו לשבח את הארגון ופרץ סירב.