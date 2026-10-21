מגישת תכנית הבוקר: "תצביעו למפלגות הערביות - רק לא לקואליציה הנוכחית"

מגישת הרדיו (רדיו לב המדינה) ואשת התקשורת עדי ששון פרסמה היום (רביעי) סרטון נוקב ברשתות החברתיות, שבו יצאה בחריפות נגד הקריאות הניטרליות לעודד הצבעה מבלי להתייחס לזהות המפלגות.

"אני רואה מלא סרטונים שמעודדים להצביע – שזה אחלה – והם אומרים 'צאו להצביע לא משנה למי'. אז אני אומרת: זה כן משנה למי, זה הכי משנה! צאו להצביע לגוש השינוי", אמרה ששון בפתח דבריה.

ששון התייחסה בדבריה למצב הכלכלי והחברתי במדינה בשנים האחרונות וטענה כי הגיע הזמן להפסיק להסתמך על סיסמאות: "די, נמאס מהבלבולי מוח והפחדים. אנחנו לא צריכים להבין בפוליטיקה בשביל להבין שאנחנו כמה שנים חיים בגיהינום וחרא פה. יקר בסופר, אי אפשר לזוז בכבישים, והקואליציה קיבלה מפתחות ורק עשתה רוורס".

בהמשך הבהירה מגישת תכנית הבוקר ברדיו כי הביקורת שלה אינה נובעת משיוך מפלגתי צר, אלא מצורך קיומי בשינוי מהותי: "זה לא קשור לביבי ולהיות שמאלנית, זה קשור לזה שחייב להיות שינוי וצריך למסור את המפתחות למישהו חדש. מי שלא מבין בפוליטיקה – זה הזמן שתבינו. יש אנשים שלהם זה מדהים שאתם לא מבינים ומסתמכים על סיסמאות, אז חלאס".

את דבריה חתמה בקריאה מפורשת להצביע למגוון מפלגות האופוזיציה: "תצביעו לליברמן, בנט, איזנקוט, תצביעו ליאיר גולן ואפילו למפלגות הערביות. אבל אנחנו ראינו מה היה פה בשנים האחרונות – די, סיימנו עם זה!".