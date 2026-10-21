נפתלי בנט בווידוי אישי: "השתניתי בזה מאוד"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התראיין היום (רביעי) ברדיו 103fm והתייחס לבחירות שיחולו בעוד פחות משבוע.

בנט התייחס לביקורת שהופנו נגדו על כך שהקים ממשלה עם רע"מ: "אני עומד מאחורי ההחלטה, היינו אחרי ארבעה סבבי בחירות, ולאחר שנתניהו התחנן למנסור עבאס לבוא והם כבר סגרו ביניהם. גם בן גביר הסכים ואמר שאפשר מבחוץ".

עוד הוא הוסיף: "נתניהו הולך הביתה, אנחנו לא איתו בממשלה". האם ישב עם מנסור עבאס כפי שעשה לפני חמש שנים, הוא השיב כי הוא עומד מאחורי ההחלטה ההיא. "אחרי ארבע בחירות, לאחר שנתניהו התחנן למנסור עבאס לבוא והם סגרו ביניהם. יש לי סקופ פה: גם בן גביר הסכים. היום נקים ממשלה רק על בסיס מפלגות ציוניות שמקבלות את קווי הייסוד".

עוד הוסיף בנט: "עמדותיי בחלק מהדברים השתנו, אני עדיין לא אמסור סנטימטר מישראל לאויב, אני לא אקים מדינה פלסטינית. אבל השתנתי מאוד בעמדה מבחינת דת ומדינה ובזכויות להט"בים, הייתי בעבר מאוד שמרן והיום פחות. אני בעד שיוויון זכויות מוחלט ומלא ללהט"בים".