יאיר נתניהו מתפוצץ על איש הימין: "זה לא יאמן"

יאיר נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

‏יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה נתניהו, תקף היום (רביעי) בחריפות את השר איתמר בן גביר.

נתניהו הצעיר פרסם תמונות מעמוד החדשות האינסטגרמי 'פוש', שמציג את איזנקוא באור חיובי, והערת גולשים שהגיבו: "בן גביר בחר צד ונלחם בניצחון הימין. הגיע הזמן לדבר על זה גלויות". יאיר התייחס לכך וכתב: "אכן זה לא יאומן שהעמוד של בן גביר (פוש) מקדם את נצחון השמאל בתעמולה שקרית הזויה וחסרת בושה! מצביעי הימין חייבים לדעת זאת. למה בן גביר פועל למען ניצחון השמאל?!"

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מוקדם יותר היום, ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט, התראיין ברדיו 103fm ואמר במפורש: "אני מתחייב חד משמעית שלא אשב תחת נתניהו גם לא ברוטציה - אם זה יקרה, תקליטו את הקטע הזה ואתפטר שעה אחרי זה".