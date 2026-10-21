מתמודד הישרדות תחת מתקפה: "אתה צוחק על ה-7 באוקטובר?!"

הישרדות VIP ( מתוך יוטיוב/ רשת 13 )

אבי שושן, איש התקשורת וחבר הפאנל בתוכנית "הפטריוטים", מצטרף לעונה החדשה של "הישרדות", אבל נראה שעוד לפני שהתחיל להתמודד על האי, הוא כבר מצא את עצמו במרכז סערה.

בסרטון שבו הציג את עצמו לקראת העונה החדשה, סיפר שושן על הקריירה שלו, על הפודקאסט שלו ועל השתתפותו בתוכנית "הפטריוטים". אלא שאמירה אחת שלו, דווקא על פיטוריו מבית החולים איכילוב בעקבות אירועי שבעה באוקטובר, הצליחה להרגיז לא מעט אנשים.

"הראשון ששילם על מחדל שבעה באוקטובר"

במהלך הסרטון סיפר שושן על פיטוריו מתפקיד דובר בית החולים איכילוב, והציג את הסיפור בנימה משועשעת. "הדבר שאני הכי גאה בו, הראשון ששילם על מחדל שבעה באוקטובר. לא הרצי הלוי, לא רונן בר, לא אהרון חליוה. אני, אבי שושן, מי שהיה הדובר המיתולוגי של איכילוב, מפוטר".

שושן אף התייחס לסיבה שנכתבה לדבריו במכתב הפיטורים שלו, וטען כי פוטר משום שלא תדרך ולא העביר מסרים לחטופה ששבה מהשבי. אלא שהדרך שבה בחר להציג את הדברים, כשהוא מחייך ומתבדח על כך שהיה הראשון לשלם את המחיר, עוררה תגובות זועמות ברשת.

גם שורד השבי רום ברסלבסקי הגיב

גולשים רבים התקשו לקבל את ההשוואה בין פיטוריו של שושן לבין המחיר ששילמו קורבנות הטבח, החטופים ובני משפחותיהם.

בין המגיבים היה גם שורד השבי רום ברסלבסקי, שכתב: "לדעתי אני וחבריי היינו הראשונים ששילמנו על הטבח".

תגובות נוספות מתחו ביקורת על כך ששושן בחר להתייחס לפיטוריו כאל המחיר הראשון ששולם בעקבות המחדל, בזמן שמשפחות רבות איבדו את יקיריהן ואחרים עברו חודשים ארוכים בשבי.

גם הטון המשועשע שבו נאמרו הדברים עורר ביקורת. מבחינת חלק מהגולשים, גם אם שושן התכוון להתבדח על פיטוריו, הבחירה להשתמש בטבח שבעה באוקטובר כדי לספר את הסיפור האישי שלו הייתה חסרת רגישות.

כעת, בזמן ששושן מתכונן להופעתו על המסך כמתמודד ב"הישרדות", נראה שהאמירה שלו כבר הצליחה למשוך תשומת לב, ולא מהסיבות שלהן כנראה ציפה.