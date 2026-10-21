חגי לובר בהלם: "לא מבין את הצהלה של תומכי נתניהו"

‏האב השכול חגי לובר, התייחס היום (רביעי) לדרמה במשפט נתניהו בעקבות עדותו של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט, ותפס את הראש בהלם.

"אֲנַחְנוּ מְאַבְּדִים אֶת זֶה. אזרחי ישראל, שוחרי הצדק, מקשיבים כבר כמה ימים לעדותו של מנדלבליט במשפט נתניהו ומרגישים נורא. הוא עומד על דוכן העדים, האדם שאמור היה לייצג צדק ללא משוא פנים, והוא מתפתל כמו אחרון הפוליטיקאים.

הוא לא זוכר. ולא אמר. ולא קרא. ולא חשב. ולא עודכן. ובעקבותיו, ולא בפעם הראשונה, המערכת המשפטית מתגלית בקלונה, בחובבנותה, ברשלנותה והלוואי שלא - בזדונה. וזה הרבה יותר גדול מהשאלה

‏אם נתניהו חַטָּא או חף מאשמה, כי אם מערכת משפטית מאבדת אמון, זו פגיעה אנושה בשלום הציבור, והדרך לאנרכיה קצרה. ואני לא מסוגל להבין את הצהלה של תומכי נתניהו ואת השתיקה המבישה של מתנגדיו אלה גם אלה - תגידו, השתגעתם? אתם לא רואים שהבית נחרב? וכדאי פעם אחת, בשם אלוהים, לחרוג מהמחנאות הארורה, ולא לשאול רק אם זה טוב לנתניהו או רע,

‏אלא לחקור באופן רציני וללא משוא פנים, האם זה נכון שבקלות ובים של תככים, מגישים כאן תיקים? ולתקן, למען השם".