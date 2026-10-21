ארוחת צהריים בריאה: עוף בסויה-דבש עם אורז ירוק

ארוחת צהריים טעימה ופשוטה - וכל אחד יכול להכין: המנה מורכבת מנתחי חזה עוף עסיסיים הנצרבים במרינדה מתקתקה-מלוחה של סויה, דבש, שום וג'ינג'ר, המעניקה להם זיגוג עשיר.

לצד העוף מוגש אורז אוורירי שקיבל גוון רענן וטעם נהדר בזכות עשבי תיבול קצוצים וסחיטה רעננה של לימון, יחד עם ירקות צלויים שמביאים פריכות נהדרת לכל ביס. רשימת המרכיבים (ל-2 מנות) לחלבון: 350 גרם חזה עוף, חתוך לרצועות או קוביות (ניתן להחליף בטופו קשה סחוט ומחולק לקוביות)

2 כפות רוטב סויה

1 כף דבש (או סילאן)

1 כף שמן זית

1 שן שום כתושה

רבע כפית ג'ינג'ר מגורר (לא חובה) לאורז הירוק: 1 כוס אורז (בסמטי או יסמין)

1.5 כוסות מים רותחים

חצי כוס עשבי תיבול קצוצים (פטרוזיליה, כוסברה, שמיר)

מלח, פלפל שחור, ומעט מיץ לימון סחוט טרי לירקות הצלויים: 1 ברוקולי מחולק לפרחים

1 גזר חתוך למקלות

1 כף שמן זית, מלח ופלפל שחור אופן ההכנה המרינדה והחלבון: בקערה, מערבבים את רכיבי המרינדה (סויה, דבש, שמן זית, שום וג'ינג'ר) ומשרים בה את העוף למשך 10–15 דקות. מחממים מחבת רחבה על אש בינונית-גבוהה וצורבים את העוף יחד עם המרינדה כ-5–7 דקות, עד שהחלבון מוכן והרוטב מצטמצם ומצפה אותו בעסיסיות. הירקות הצלויים: מחממים תנור ל-200 מעלות. מניחים את הברוקולי והגזר בתבנית עם נייר אפייה, מזלפים שמן זית, מתבלים במלח ופלפל ואופים כ-15–20 דקות עד שהם התרככו והזהיבו בקצוות. האורז הירוק: מבשלים את האורז במים עם מעט מלח כ-15 דקות על אש נמוכה (מכוסה). לאחר הכיבוי, משאירים מכוסה 5 דקות, מוסיפים את עשבי התיבול הקצוצים ומיץ הלימון, ומערבבים בעדינות עם מזלג. הרכבת המנה: מניחים בכל קערה תלולית אורז ירוק, לצדה את הירקות הצלויים ומעל את העוף במרינדה. מפזרים מעל מעט שומשום קלוי ובצל ירוק קצוץ. בתאבון!