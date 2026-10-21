אחרי הפגישה עם נתניהו, לייטנר מבהיר: "זה לא יקרה"

מוטי לייטנר ( חיים גולדברג / פלאש90 )

6 ימים לבחירות: במפלגת "הציבור החרדי" אישרו כעת (רביעי) כי יו"ר המפלגה מוטי לייטנר נפגש אמש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת לבקשת לשכת ראש הממשלה. לייטנר סיפר כי נתניהו ביקש ממנו לפרוש מהתמודדות בבחירות - אך נענה בסירוב. במפלגה אמרו כי הפגישה הלילית התקיימה לאחר חצות מפתח תקווה, כשלייטנר הבהיר לנתניהו שאין סיבה לדון על צעדים אופרטיביים כאשר המפלגות החרדיות מסרבות להתחייב כי יתמכו במהלכים וברפורמות אותם הבטיח נתניהו לקדם עבור הציבור החרדי. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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כאמור, בימים האחרונים נתניהו הפעיל לחצים כבדים על לייטנר ומפלגת "הציבור החרדי" לפרוש מהמירוץ לכנסת, זאת לאור החשש משריפת קולות לגוש הימין על מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה. לצד הפגישה עם לייטנר, נתניהו ביקש בימים האחרונים להיפגש גם עם המועמד שמוצב במקום השני ברשימת המפלגה, אשר פריידי, וכן עם הרב דוד לייבל, שמזוהה באופן לא רשמי עם המפלגה. עם זאת, שניהם סירבו להיפגש עם נתניהו למרות בקשותיו.

אמש דווח כי צביקה ברוט, מנהל קמפיין הליכוד, נפגש בעצמו עם לייטר והעביר הצעה למנות פרוייקטור למגזר החרדי, עם תקציב של מאות מיליונים, בתמורה לפרישת המפלגה מהתמודדות בבחירות. עד כה לא הושגו הסכמות, כשלייטנר דורש לקבל ערבויות מש"ס ויהדות התורה שלא יסכלו את ההצעות שלו אם תקום ממשלה - ומציב את קבלת הערבויות הללו כתנאי לכל משא ומתן.