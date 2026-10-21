דנה ויס בתגובה ראשונה לסערה סביבה

עימות חריף התפתח היום (רביעי) בבית המשפט המחוזי בירושלים, במהלך יום עדותו הרביעי של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו. סנגורו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד, הפנה את החקירה הנגדית לקשריו של מנדלבליט עם עיתונאים, בניסיון להצביע על פער בין התנהלותו התקשורתית לבין הטענות שהועלו במסגרת תיק 4000.

במרכז הדיון עמדה שיחת רקע שקיים מנדלבליט עם עיתונאית חדשות 12 דנה ויס, לקראת כתבה ששודרה בינואר 2019. חדד טען כי בכתבה נכללו פרטים מדויקים מתוך דיונים פנימיים בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, וכי ההגנה פועלת זה חודשים לקבל את החומרים הנוגעים לכך.

מנדלבליט הודה שהראיון עם וייס – במסגרת פגישה ספונטנית לכאורה ברחוב – לא היה מקרי אלא מתוכנן מראש: ״הפגישה עם דנה וייס ברחוב לא הייתה מקרית! זו הייתה הצעה של הדובר. הוא הציע שנלך ברחוב וכאילו נגיד שלום. זה מה שהוא הציע וקיבלתי״.

"לגיטימי ומתחייב לתדרך עיתונאים לשיחות רקע, להסביר דברים. לא נכנסים לניתוח של עדויות וראיות", הסביר מנדלבליט במהלך עדותו. חדד חלק על ההבחנה שהציג והשיב: "אני אומר לך, אתה כן נכנס לראיות ופרטים. אל תגיד את הדברים האלה".

כעת, ויס עצמה הגיבה לדברים ומסרה: "למען הסר ספק: אביחי מנדלבליט או מי מטעמו לא קיבל זכות עריכה בכתבה, לא צפה בכתבה לפני שידורה, לא ערך דבר בכתבה ולכן ממילא לא יכול יהיה לשנות דבר. מעבר לנדרש נבהיר שבמקרה הזה לא הועבר שום מסמך לקראת ובמהלך הכנת הכתבה.