היום: בנימין נתניהו שובר שיא היסטורי

בנימין נתניהו ( אוליבייה פיטוסי/פלאש90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו חוגג היום (רביעי) את יום הולדתו ה-77, ומציין שיא היסטורי: הוא ראש הממשלה המבוגר ביותר שכיהן אי פעם במדינת ישראל. מי שנבחר לראשונה לתפקיד בגיל 46 והיה לראש הממשלה הצעיר ביותר בתולדות המדינה, מחזיק כיום גם בשיא ההפוך.

עקף את שמיר ובן גוריון עד שנת 2026 החזיק יצחק שמיר בשיא הגיל של ראש ממשלה מכהן בישראל. שמיר, שכיהן כראש ממשלה בשתי תקופות שונות, סיים את כהונתו האחרונה בשנת 1992, כשהיה בן 76. גם ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, המשיך לכהן עד גיל 76, אז פרש מתפקידו בשנת 1963. נתניהו כבר עבר את גילם של השניים בעת סיום כהונתם, וכעת הוא מציין את יום הולדתו ה-77 בעודו מכהן כראש ממשלה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: נתן קון )

שלושים שנה אחרי: נתניהו שוב בדרך לבחירות

נתניהו נבחר לראשונה לראשות הממשלה בשנת 1996, כשהיה בן 46 בלבד. באותה תקופה הוא היה ראש הממשלה הצעיר ביותר בתולדות ישראל, וגם הראשון שנולד לאחר קום המדינה.

כעת, שלושים שנה לאחר מכן, נתניהו נערך למערכת בחירות נוספת, שתתקיים בעוד שישה ימים, ב-27 באוקטובר. אם יצליח להרכיב ממשלה ולהשלים כהונה מלאה של ארבע שנים, הוא עשוי להמשיך לכהן בתפקיד גם בגיל 81.

כך, לקראת הבחירות הקרובות, נתניהו מחזיק בשני שיאים יוצאי דופן: ראש הממשלה הצעיר ביותר שנכנס לתפקיד, והמבוגר ביותר שכיהן בו.