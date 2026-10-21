מסתבך: עתירה דחופה לבג"ץ נגד ערוץ 14

פורום לוחמות ולוחמי חרבות ברזל, בראשות אל”מ (מיל’) חנוך דאובה, עתר היום לבג”ץ בדרישה להורות על פתיחה בחקירה פלילית והליכים מנהליים נגד ערוץ 14, מנהליו ועובדיו.

‏לדברי העותרים, העתירה הוגשה לאחר שרשויות אכיפת החוק נמנעו מלטפל בתלונות מפורטות שהוגשו בחודשים האחרונים, בהן פורטה שורה ארוכה של הפרות צנזורה חמורות בערוץ 14, שביחס לחלקן כבר קבעה הצנזורה כי פגעו בביטחון המדינה.

‏על פי הדיווח של אביעד גליקמן, העתירה, שהוגשה באמצעות עו”ד עידן סגר, מפרטת למעלה מ-13 אירועים מתועדים שבהם ערוץ 14 ועובדיו חשפו לכאורה מידע ביטחוני רגיש ביותר.

‏בין החשיפות המפורטות בעתירה: חשיפת אמצעי איסוף מודיעיני ייחודי שפעל בעומק עזה,פרסום מיקומי כוחות צה”ל בלבנון בזמן אמת, כולל אזור שהופצץ למחרת על ידי חיזבאללה באופן שגבה את חייהם של ארבעה חיילים, פרסום התרעות מקדימות טרם יציאה למבצעים מיוחדים, לרבות ערב “מבצע הביפרים”, חיסול חסן נסראללה והתקיפה באיראן, פרסום מדרגי תוכניות מבצעיות וחשיפת יעדים ותשתיות תת-קרקע המיועדים לתקיפה

‏בעתירה נטען כי ועדת הצנזורה כבר קבעה כי פרסום אמצעי האיסוף המודיעיני על ידי הערוץ “גרם בפועל לנזק בטחוני ממשי".

‏העותרים משווים את חוסר המעש של גורמי האכיפה בעניין ערוץ 14 לפרשות הדלפה אחרות שטופלו בתקופה האחרונה, דוגמת “פרשת בילד” שבה הוגש כתב אישום בתוך שבועות, חקירת הדלפת הסרטון מ”שדה תימן”, וחקירות שב”כ בפרשות הדלפה אחרות.

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