לעשות את הצעד הראשון. פרשת השבוע עם אביה - לך לך

ההליכה אל הלא-נודע: כשמבקשים מילד או אדם לעזוב את המוכר והבטוח, תמיד צפות המון שאלות – לאן הולכים, מתי, ואיך זה יהיה? אברהם אבינו קיבל את הציווי "לך לך", עזב את כל מה שהכיר ויצא לדרך מתוך אמונה גדולה.

התמודדות עם שינויים ביום-יום: בחיים אנו פוגשים התחלות חדשות רבות – יום ראשון בכיתה חדשה, חוג חדש, מעבר דירה או יצירת חברות חדשה. טבעי לחוש חשש מול מצב שלא חווינו בעבר.

לא חייבים לדעת הכול מראש: הלימוד הגדול מפרשת "לך לך" הוא שלא צריכים להבין ולתכנן את כל הדרך מראש.

הצעד הראשון: דברים גדולים ומשמעותיים בחיים מתחילים תמיד בצעד קטן, ראשון ואמיץ.

פרשת השבוע שלי עם אביה

כתיבה והגשה: אביה הרנוי

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט.

עריכה: פרי רובינסקי. עיצוב: יולה ינקלביץ.