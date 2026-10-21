סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

שבוע לבחירות: גדי איזנקוט בהצהרה דרמטית

ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט, התייחס לבחירות הקרובות בעוד פחות משבוע, ומסר הצהרה דרמטית שעשויה להוביל לסבב בחירות נוסף בהמשך

22 תגובות
עקבו אחרינו ב -
איזנקוט (Miriam Alster/FLASH90)

ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט, התראיין היום (רביעי) ברדיו 103fm ואמר במפורש: "אני מתחייב חד משמעית שלא אשב תחת נתניהו גם לא ברוטציה - אם זה יקרה, תקליטו את הקטע הזה ואתפטר שעה אחרי זה".

הדברים מגיעים לאחר לא מעט דעות של בכירים ועיתונאים, שסוברים כי זהו תרחיש הגיוני שנתניהו ואיזנקוט ישבו יחד. בשבוע שעבר, העיתונאי מיכאל האוזר טוב התייחס לאפשרות של הקמת ממשלה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו ולגדי איזנקוט לאחר הבחירות. בפוסט שפרסם ברשת X העריך כי למרות הכחשותיו הנחרצות של איזנקוט, התמונה הפוליטית עשויה להשתנות בהתאם לתוצאות הבחירות.

"נאמר זאת כך, הסיכוי שליברמן יהיה ראש ממשלה גבוהה יותר מהסיכוי שאיזנקוט ישב עם נתניהו", כתב האוזר טוב, תוך שהוא מבחין בין שתי האפשרויות הפוליטיות.

למרות הדברים הללו, האוזר טוב הבהיר כי להערכתו האפשרות של שיתוף פעולה בין איזנקוט לנתניהו אינה בהכרח יורדת מהפרק, וכי התוצאה שתתקבל בקלפי עשויה להיות משמעותית.

חדשות סרוגים

"אבל אני מאמין שגם זה יסתדר ביום שאחרי הבחירות, בהנתן שגוש איזנקוט יהיה באזורי ה-55 ולא ה-50", כתב.

בדבריו הצביע האוזר טוב על ההבדל האפשרי בין מצב שבו הגוש המזוהה עם איזנקוט יגיע לכ-50 מנדטים לבין מצב שבו יגיע לכ-55 מנדטים. לפי הערכתו, מספר המנדטים עשוי להשפיע על האפשרויות הפוליטיות שיעמדו בפני איזנקוט לאחר הבחירות
סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
10
הדר
לפני שעה

זו ממש לא הצהרה דרמטית אלא קול של תורה ויושרה מול הפקרת לוחמי המילואים המסורים!!
הצטרפו אלינו