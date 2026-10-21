שבוע לבחירות: גדי איזנקוט בהצהרה דרמטית

ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט, התראיין היום (רביעי) ברדיו 103fm ואמר במפורש: "אני מתחייב חד משמעית שלא אשב תחת נתניהו גם לא ברוטציה - אם זה יקרה, תקליטו את הקטע הזה ואתפטר שעה אחרי זה".

הדברים מגיעים לאחר לא מעט דעות של בכירים ועיתונאים, שסוברים כי זהו תרחיש הגיוני שנתניהו ואיזנקוט ישבו יחד. בשבוע שעבר, העיתונאי מיכאל האוזר טוב התייחס לאפשרות של הקמת ממשלה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו ולגדי איזנקוט לאחר הבחירות. בפוסט שפרסם ברשת X העריך כי למרות הכחשותיו הנחרצות של איזנקוט, התמונה הפוליטית עשויה להשתנות בהתאם לתוצאות הבחירות.

"נאמר זאת כך, הסיכוי שליברמן יהיה ראש ממשלה גבוהה יותר מהסיכוי שאיזנקוט ישב עם נתניהו", כתב האוזר טוב, תוך שהוא מבחין בין שתי האפשרויות הפוליטיות.

למרות הדברים הללו, האוזר טוב הבהיר כי להערכתו האפשרות של שיתוף פעולה בין איזנקוט לנתניהו אינה בהכרח יורדת מהפרק, וכי התוצאה שתתקבל בקלפי עשויה להיות משמעותית.