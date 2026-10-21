יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על בנימין נתניהו

שרה וביבי ( (צילום: אוליבייה פיטוסי פלאש 90) )

אנחנו רגילים לראות אותו נואם בכנסת, מתראיין לתקשורת ונפגש עם מנהיגי העולם, אבל מה אתם באמת יודעים על בנימין נתניהו? מתברר שלפני הקריירה הפוליטית הוא הספיק להיות שחקן כדורגל, ללמוד אדריכלות, לעבוד לצד מועמד לנשיאות ארצות הברית ואפילו להשתמש בשם אחר. לרגל יום הולדתו ה-77, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם על ראש הממשלה.

1. הוא היה שחקן כדורגל בתיכון בארצות הברית נתניהו העביר חלק משנות נעוריו בארצות הברית. בגיל 14 עבר עם משפחתו לאזור פילדלפיה, בעקבות עבודתו של אביו, ההיסטוריון פרופ' בן-ציון נתניהו. הוא למד בתיכון צ'לטנהאם, שם שיחק בנבחרת הכדורגל והשתתף גם במועדון השחמט ובמועדון הדיבייט. חבריו ללימודים סיפרו לאורך השנים שכבר אז היה נער רציני, תחרותי ובעל ביטחון עצמי, שאהב להתווכח על פוליטיקה. בשנת 1967 סיים את לימודיו בתיכון וחזר לישראל כדי להתגייס לצה"ל. 2. הוא התקבל לאוניברסיטת ייל, אבל בחר להתגייס לצה"ל נתניהו היה תלמיד מצטיין במיוחד, וסיים את לימודיו בתיכון במקום הרביעי מתוך 534 תלמידים. ההישגים שלו פתחו בפניו את האפשרות ללמוד באוניברסיטת ייל היוקרתית בארצות הברית, שאליה התקבל. אלא שבמקום להמשיך במסלול האקדמי, הוא החליט לחזור לישראל בשנת 1967 ולהתגייס לצה"ל. בהמשך התקבל לסיירת מטכ"ל, שבה שירת כחמש שנים והשתתף במבצעים חשאיים. רק לאחר השירות הצבאי חזר לארצות הברית כדי ללמוד באוניברסיטה. 3. פעם קראו לו בן ניתאי לאורך השנים נתניהו היה מוכר גם בשם אחר לגמרי. בתקופת לימודיו ועבודתו בארצות הברית הוא השתמש בשם בן ניתאי (Ben Nitay), גרסה מקוצרת של שמו שהייתה נוחה יותר להגייה באנגלית. תחת השם הזה הכירו אותו חלק מחבריו באוניברסיטה, והוא אף הופיע כך בטלוויזיה האמריקאית.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: נתן קון )

4. הוא בכלל למד להיות אדריכל

קשה לדמיין את נתניהו מתכנן בניינים, אבל זה בדיוק מה שלמד בצעירותו. לאחר שירותו הצבאי התקבל למכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, MIT, אחת האוניברסיטאות היוקרתיות בעולם, שם השלים תואר ראשון באדריכלות ובהמשך גם תואר שני במנהל עסקים. לפי כתבה שפרסמה האוניברסיטה, נתניהו היה סטודנט שאפתן במיוחד, שהתעקש לקחת עומס לימודים גדול כדי לסיים את התואר הראשון במהירות. הוא הצליח להשלים את לימודי האדריכלות בתוך כשנתיים וחצי, למרות שנאלץ להפסיק את לימודיו לתקופה כדי להשתתף במלחמת יום הכיפורים.

5. הוא עבד כמנהל שיווק בחברת רהיטים

לפני שהפך לדמות מוכרת בפוליטיקה הישראלית, נתניהו עבד דווקא בעולם העסקי. לאחר שחזר לישראל מארצות הברית, הוא הצטרף לחברת הרהיטים הישראלית "רים תעשיות" ושימש בה כמנהל שיווק בין השנים 1980 ל-1982. במסגרת התפקיד עסק בשיווק מוצרי החברה, שנים לפני שנדרש לשווק מסרים פוליטיים לציבור. בשנת 1982 עזב את עולם העסקים והתמנה לציר בשגרירות ישראל בוושינגטון, ומשם החל להתקדם בקריירה הדיפלומטית שהובילה אותו בהמשך לפוליטיקה.

6. הוא נפצע מכדור של חייל ישראלי במבצע לשחרור חטופים

בשנת 1972 השתתף נתניהו במבצע לשחרור נוסעי מטוס סבנה שנחטף והונחת בנמל התעופה לוד. לוחמי סיירת מטכ"ל, בפיקודו של אהוד ברק, התחפשו לטכנאים, התקרבו למטוס והצליחו להשתלט עליו בתוך דקות. אלא שבמהלך הפעולה נתניהו נפצע בזרועו, והפרט המפתיע הוא שהכדור שפגע בו נורה בטעות מנשקו של אחד מחבריו לכוח.

7. הוא כמעט עשה דוקטורט במדעי המדינה

מתברר שלימודי האדריכלות ומנהל העסקים לא הספיקו לנתניהו. בזמן שלמד ב-MIT הוא לקח גם קורסים במדעי המדינה ואף התקבל למסלול דוקטורט בתחום. אלא שבשנת 1976 חייו השתנו בעקבות מותו של אחיו הבכור, יוני נתניהו, שנהרג במהלך מבצע אנטבה לשחרור החטופים באוגנדה. בעקבות האסון המשפחתי חזר נתניהו לישראל, ובהמשך החל לעסוק בהסברה ובמאבק בטרור. הוא גם יזם כנסים בינלאומיים בנושא הטרור, פעילות שסייעה לו לבנות קשרים עם דמויות פוליטיות ואנשי ציבור בעולם.

בנימין נתניהו ( Photo by Tsafrir Abayov/FLASH90 )

8. הוא התחתן שלוש פעמים - ואת שרה הכיר במקרה בשדה התעופה

שרה נתניהו היא אשתו השלישית של ראש הממשלה. אשתו הראשונה הייתה מרים ויצמן, שאיתה הביא לעולם את בתו הבכורה נועה, ובהמשך נישא לפלור קייטס, אך גם הנישואים האלה הסתיימו בגירושים. בשנת 1989 הכיר את שרה בן ארצי, שעבדה אז כדיילת באל על, במפגש מקרי בשדה התעופה באמסטרדם. לפי סיפורה של שרה, השניים חלפו זה על פני זו על מסועים נעים בכיוונים מנוגדים, ונתניהו לא הפסיק להסתכל עליה, עד שסובב את ראשו לאחור. בהמשך הוא חיפש אותה במטוס, השניים החליפו מספרי טלפון והחלו לצאת. בשנת 1991 הם התחתנו, ובהמשך נולדו להם שני בניהם, יאיר ואבנר.

9. הוא היה ראש הממשלה הראשון שנולד במדינת ישראל

נתניהו נולד ב-21 באוקטובר 1949 בתל אביב, כשנה וחצי בלבד לאחר הקמת המדינה. כשנבחר לראשונה לראשות הממשלה בשנת 1996, הוא הפך לראש הממשלה הראשון בתולדות ישראל שנולד לאחר הכרזת העצמאות. כל ראשי הממשלה שקדמו לו נולדו לפני קום המדינה, ורבים מהם אף עלו לישראל ממדינות אחרות. נתניהו, לעומתם, נולד וגדל במדינה שכבר הייתה עצמאית. מאז הוא הספיק לכהן בכמה ממשלות, להפוך לראש הממשלה שכיהן במשך התקופה המצטברת הארוכה ביותר בישראל ולשבור שיאים נוספים.

10. מהצעיר ביותר למבוגר ביותר: השיא הכפול של נתניהו

כשנתניהו נבחר לראשונה לראשות הממשלה בשנת 1996, הוא היה בן 46 בלבד והפך לראש הממשלה הצעיר ביותר בתולדות ישראל. שלושים שנה מאוחר יותר, הוא מחזיק גם בשיא ההפוך: ראש הממשלה המבוגר ביותר שכיהן במדינה. עד לאחרונה השיא היה שייך ליצחק שמיר, שסיים את כהונתו בשנת 1992 בגיל 76, אבל נתניהו כבר עקף אותו. היום הוא חוגג 77, ואם יצליח להרכיב ממשלה גם אחרי הבחירות הקרובות, הוא ימשיך להאריך את השיא ההיסטורי שלו. כך הפך מי שהתחיל את דרכו כראש הממשלה הצעיר ביותר, גם למבוגר ביותר בתולדות ישראל.