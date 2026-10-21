ברדוגו נשאל האם הוא בעד ממשלת אחדות; כך הוא השיב

המשוריין החדש במפלגת הליכוד, יעקב ברדוגו, התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' ונשאל מה דעתו בנוגע להקמת ממשלת אחדות עם איזנקוט.

"אני בעד ממשלת ימין, כל דבר אחר אין לו בכלל משחק", השיב. עוד הוא הוסיף: "אנחנו נקים אך ורק ממשלת ימין שתקבע את קווי היסוד. רוצים אחרים לבוא על פי קווי היסוד הללו? כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. לצערי בן גביר מעדיף ניצחון אישי על פני ניצחון הימין כולל הפגיעה בחבריו לגוש".

לסיום הוא אמר: "כל דבר אחר אין לו בכלל משחק. אנחנו מדברים על דברים היפותטיים, אני גם הייתי נגד ממשלת האחדות המדומה בתקופת הקורונה שבה בני גנץ שיתק את המערכת ויצר מציאות מטורפת".