הסתבכות פלילית: כדורגלן עבר נעצר בחשד לתקיפת בת זוגו

( (צילום: דוברות המשטרה) )

כדורגלן עבר ובת זוגו נעצרו הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד לתקיפה הדדית בביתם בבת ים, כך פורסם בוואלה. האירוע החל לאחר שבת הזוג פנתה למשטרה וטענה כי הכדורגלן תקף אותה.

בעקבות הדיווח הגיעו שוטרים לביתם של בני הזוג בבת ים. לאחר שהשוטרים הגיעו למקום, נעצרו השניים והועברו לחקירה בתחנת המשטרה. במהלך החקירה הציגו בני הזוג גרסאות מנוגדות באשר לאירוע. בת הזוג טענה כי כדורגלן העבר תקף אותה בביתם, ואילו הכדורגלן טען בפני החוקרים כי דווקא הוא הותקף על ידה. בתום החקירה הוחלט לשחרר את שני בני הזוג בתנאים מגבילים. במסגרת התנאים הוטלו עליהם הרחקה ואיסור ליצור קשר זה עם זו.

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על פי הפרסום, שני בני הזוג נחקרו בחשד לתקיפה הדדית, אולם לא נמסרו פרטים נוספים על נסיבות האירוע או על טיב התקיפה הנטענת. כמו כן, בפרסום לא נמסרה זהותו של כדורגלן העבר.

בשלב זה מדובר בחשדות שנבדקו במסגרת חקירת המשטרה, ולא בקביעה כי מי מבני הזוג אכן ביצע תקיפה.