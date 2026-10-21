חוקרים מעריכים: איראן ורוסיה מעודדות את המחאות בצרפת

איראן ורוסיה פועלות לעודד את המחאות האלימות בצרפת דרך קמפיינים ומאמצי השפעה ברשת - כך דווח היום (רביעי) בעיתון ה"טיימס", המתבסס על דבריהם של חוקרים שונים. לפי הדיווח, נשיא צרפת עמנואל מקרון חסם את פרסומו של דו"ח ממשלתי המעיד על התערבות איראנית, כדי להימנע מעימות עם טהרן.

על פי הדיווח, גורמי מודיעין ומשטרה בצרפת טענו כי משפיענים זרים פרסמו בחודש האחרון תכנים ש"עודדו את המתיחות" במחאות. עם זאת, בכירים בממשלת צרפת דחו את ההאשמות הללו, ובשלב זה אין הוכחה לכך שגורמים זרים הביאו לתחילת גל המחאות.