חוקרים מעריכים: איראן ורוסיה מעודדות את המחאות בצרפת

איראן ורוסיה פועלות לעודד את המחאות האלימות בצרפת דרך קמפיינים ומאמצי השפעה ברשת - כך דווח היום (רביעי) בעיתון ה"טיימס", המתבסס על דבריהם של חוקרים שונים. לפי הדיווח, נשיא צרפת עמנואל מקרון חסם את פרסומו של דו"ח ממשלתי המעיד על התערבות איראנית, כדי להימנע מעימות עם טהרן.
על פי הדיווח, גורמי מודיעין ומשטרה בצרפת טענו כי משפיענים זרים פרסמו בחודש האחרון תכנים ש"עודדו את המתיחות" במחאות. עם זאת, בכירים בממשלת צרפת דחו את ההאשמות הללו, ובשלב זה אין הוכחה לכך שגורמים זרים הביאו לתחילת גל המחאות.
לטענת ההיסטוריון דוד קולון, איראן, רוסיה ואלג'יריה פועלות "להסלים את המתיחות" באירופה - כשאיראן הייתה אפקטיבית במיוחד בגלל שהצליחה להתחבר לקבוצות המזוהות עם השמאל הקיצוני. העיתונאי הצרפתי-איראני עמנואל רזאווי הוסיף וטען כי גורמי מודיעין איראניים עודדו את פעילי השמאל הקיצוני לקדם את הנושא הפלסטיני, כשקישר את הנפת דגלי פלסטין במחאות בצרפת למאמצים הללו, וכן האשים את איראן בהפעלת סוכנים ששילמו כסף לבני נוער כדי שהם יתפרעו במחאות בפריז.