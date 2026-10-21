יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על קים קרדשיאן

קים קרדשיאן ( צילום: שטארסטוק )

קשה לדמיין את עולם הבידור בלי קים קרדשיאן, אבל פעם היא הייתה מוכרת בעיקר בתור החברה של פריס הילטון. מאז היא הספיקה להפוך למיליארדרית, להקים אימפריה עסקית, להתחתן שלוש פעמים ולהביא לעולם ארבעה ילדים. היום (רביעי), כשהיא חוגגת 46, אספנו עשרה דברים מעניינים שאולי לא ידעתם עליה.

1. היא התחילה את הקריירה בסידור ארונות של מפורסמים קים עבדה בעבר בסידור וארגון ארונות של כוכבים בהוליווד. בין הלקוחות שלה היו פריס הילטון, סינדי קרופורד וסרינה ויליאמס. העבודה הזאת הכניסה אותה לעולם הסלבס, ובאותה תקופה היא גם החלה להופיע לצד הילטון באירועים ובתוכניות טלוויזיה. כמה שנים אחר כך, התפקידים כבר התהפכו וקים הפכה לכוכבת בפני עצמה. 2. היא התחתנה שלוש פעמים, ואחת החתונות החזיקה 72 ימים קים התחתנה בפעם הראשונה כשהייתה בת 19 בלבד, עם המפיק המוזיקלי דיימון תומאס. בשנת 2011 היא נישאה לכדורסלן כריס האמפריז בחתונה נוצצת שתועדה בטלוויזיה, אבל אחרי 72 ימים בלבד הגישה בקשה לגירושים. בשנת 2014 היא התחתנה בפעם השלישית, הפעם עם הראפר קניה וסט, שממנו התגרשה ב-2022 ושאיתו יש לה ארבעה ילדים. 3. היא הודתה שהייתה תחת השפעת סמים בחתונתה הראשונה בשנת 2018 קים הפתיעה את בני משפחתה כשסיפרה באחד מפרקי "משפחת קרדשיאן" על התקופה הפרועה שלה בצעירותה. לדבריה, היא הייתה תחת השפעת אקסטזי כשהתחתנה בפעם הראשונה.

קים קרדשיאן ( קים קרדשיאן (צילום: שאטרסטוק) )

4. היא ניסתה להיות זמרת, וזה לא ממש הצליח

בשנת 2011 קים החליטה לנסות את מזלה גם בעולם המוזיקה והוציאה את השיר "Jam (Turn It Up)", בהפקתו של The-Dream, שעבד עם כמה מהשמות הגדולים בתעשייה. אלא שהשיר לא הפך ללהיט, והניסיון שלה לפתח קריירה מוזיקלית הסתיים די מהר. בהמשך היא הודתה שהיא מתחרטת על ההחלטה להקליט אותו.

5. היא הגיעה לירושלים כדי להטביל את בתה

באפריל 2015 קים הגיעה לישראל יחד עם בעלה דאז, קניה וסט, בתם נורת' ואחותה קלואי. במהלך הביקור הם ערכו לנורת' טקס הטבלה נוצרי בכנסיית סנט ג'יימס שברובע הארמני בירושלים. המשפחה גם נפגשה עם ראש עיריית ירושלים דאז, ניר ברקת, והביקור הקצר עורר לא מעט עניין בארץ ובעולם.

6. היא נשדדה באיומי אקדח בפריז

באוקטובר 2016, בזמן ששהתה בפריז לרגל שבוע האופנה, קים עברה את אחד האירועים המפחידים בחייה. שודדים שהתחזו לשוטרים פרצו למקום שבו התארחה, איימו עליה באקדח, קשרו אותה וגנבו תכשיטים בשווי מיליוני דולרים. כמעט תשע שנים לאחר מכן, בשנת 2025, היא חזרה לפריז כדי להעיד במשפט נגד המעורבים בשוד.

7. היא רוצה להיות עורכת דין, אבל נכשלה בבחינת ההסמכה

למרות שהיא כבר מיליארדרית, קים החליטה ללכת בעקבות אביה, רוברט קרדשיאן, שהיה עורך דין. היא החלה ללמוד משפטים במסלול הכשרה מיוחד בקליפורניה, וב-2021 עברה את בחינת הביניים רק בניסיון הרביעי. בשנת 2025 היא סיימה את ההכשרה, אבל נכשלה בבחינת ההסמכה הסופית. היא לא ויתרה על החלום, ולפי דיווחים ממאי 2026 היא מתכננת להיבחן שוב לכל המוקדם בשנת 2027.

קים קרדשיאן ( צילום: אינסטגרם )

8. היא ראיינה את אליזבת טיילור זמן קצר לפני מותה

אחד הסיפורים הפחות מוכרים על קים הוא הקשר שלה עם השחקנית האגדית אליזבת טיילור. בשנת 2011 היא זכתה לראיין את טיילור עבור מגזין Harper's Bazaar, בריאיון שהיה מהאחרונים שהעניקה לפני מותה באותה שנה. שנים לאחר מכן, קים גם הייתה מעורבת בהפקת סדרה תיעודית על חייה של השחקנית, שאותה העריצה במשך שנים.

9. היא הייתה קשורה לאחד המשפטים המפורסמים בהיסטוריה האמריקאית

עוד הרבה לפני שקים עצמה הפכה לכוכבת, אביה רוברט קרדשיאן היה חלק מצוות ההגנה של או. ג'יי. סימפסון, שהואשם ברצח גרושתו ניקול בראון סימפסון וחברה רון גולדמן. המשפט הפך לאחד האירועים המתוקשרים בארצות הברית בשנות התשעים. המשפחות היו קרובות במשך שנים, וקים גדלה כשהיא מכירה את סימפסון באופן אישי.

10. היא הצליחה להגיע עד הבית הלבן ולפעול לשחרור אסירים

קים הצליחה להגיע גם למקומות שפחות מצפים לראות בהם כוכבת ריאליטי. בשנת 2018 היא נפגשה עם הנשיא דונלד טראמפ ופעלה למען שחרורה של אליס מארי ג'ונסון, שנידונה למאסר עולם בגין עבירות סמים. בהמשך קיבלה ג'ונסון חנינה. קים המשיכה לעסוק ברפורמה במערכת הכליאה, ובשנת 2024 אף השתתפה בדיון בבית הלבן עם סגנית הנשיא דאז, קמלה האריס.