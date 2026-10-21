עוזרו לשעבר של אהרן ברק חושף: הצבעתי לו בבחירות האחרונות 

יעקב בן שמש ( צילום מסך מתוך ערוץ הכנסת )

ד"ר יעקב בן שמש, מרצה למשפטים בקריה האקדמית אונו ולשעבר עוזר משפטי של נשיא העליון אהרן ברק, סיפר בפודקאסט מעריב אצל עינת מירון, על מה גרם לו להתפכח בבחירות האחרונות.

בן שמש סיפר כי הוא הצביע בעבר לרבין, לפרס ולגנץ. מסביר למה לדעתו אנשים בשיח המשפטי "מיישרים קו", ומתאר מה הוא רואה היום בבית המשפט העליון. תחילה הוא אמר: "ברפורמה המשפטית התחלתי את המעבר אבל חתמתי את המהלך אחרי ה-7 באוקטובר. בבחירות הראשונות שבהן הצבעתי, ב-92, הצבעתי לרבין. אחר כך הוא הביא את אוסלו ואני הייתי בעננים, כמו הרבה אנשים. ב-96 הצבעתי לפרס, והייתי בדיכאון כשנתניהו ניצח. בבחירות האחרונות הצבעתי לגנץ. אבל אני אומר לאנשים שזה לא רק אני שזזתי, גם הם זזו, לכיוון הנגדי. אני עדיין אותו ליברל שמזוהה עם דעות שמשויכות לשמאל בהיבט החברתי, אבל אני גם ציוני מאוד, יהודי מאוד ולאומי מאוד. זה המחנה שלי שהקצין והתרחק מהערכים המקוריים שלו. למשל הנה דוגמא להקצנה לשמאל - בטקס האזכרה לבן גוריון בשדה בוקר, הנכד שלו, שהוא היום שמאלן, אמר שהוא מתבייש שנציג הממשלה בטקס הוא מעוצמה יהודית. אמרתי לעצמי: אם בן גוריון היה מתעורר היום ורואה את ממשיכי דרכו, אלה ששמרו את הטייטל של מפלגת העבודה, מול בן גביר, לדעתי הוא היה הולך לבן גביר".

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הוא התייחס לעדותו של מנדלבליט במשפט נתניהו ואמר: "אני לא חושב שהוא עשה את זה מרוע. קשה מאוד לעמוד נגד הזרם, גם ליועץ משפטי לממשלה וגם לשופטים. אם הזרם חזק מספיק, הם מורידים את הראש, וזה מה שקרה לו. הוא נכנע לשימוש הפוליטי במשטרה ובפרקליטות כדי להפיל את הממשלה של נתניהו. הם לא העלו על דעתם שנתניהו לא יתפטר על שוחד, שהוא ייקח עורכי דין ויפרק להם את התיק".

על נתניהו טען: "מהיום הראשון שהוגש כתב האישום אמרתי שהוא צריך להתפטר, אלה היו הנורמות. אבל כשלפני שלוש שנים השופטים אמרו לפרקליטות 'אין לכם ראיות, תורידו את סעיף השוחד', הבנתי שמשהו פה מסריח".

עוד הוא נשאל מדוע לדעתו השופטים לא עוצרים את המשפט ואמר: "הם מפחדים. מפחדים ממה יגידו עליהם, מה הם יספגו בסביבה שלהם, ומפחדים שהמטרה סומנה מראש. אם בית המשפט יסגור את זה, זה יום הדין של מערכת המשפט, הפרקליטות והמשטרה. הפתרון היחיד הנכון בעיניי היה לתת לנתניהו חנינה, לא למען האינטרס שלו אלא למען האינטרס של הציבור. זה היה אפשרי אם היה לנו נשיא קצת יותר אמיץ".