צה"ל חיסל מחבל נוח'בה שאחראי על מותם של 4 לוחמים

צה"ל ושב"כ חיסלו השבוע (ראשון), בתקיפה במרחב העיר עזה, את המחבל מוסא עבד מחמד חמודה, מחבל נוח’בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שלקח חלק בתכנון פיגוע השלכת המטען ממנו נהרגו ארבעה לוחמי צוות טנק מגדוד 52 ב-8 בספטמבר 2025. בתקרית נהרגו סגן מתן אברמוביץ, סמל עמית אריה רגב, סמ”ר אורי למד וסמל גדי כוטל ז"ל.

חיסולו מהווה סגירת מעגל משמעותית באוגדה 162, הלוחמים נפלו תחת פיקוד האוגדה במהלך מבצע “מרכבות גדעון”, וכעת חטיבת האש 215, הכפופה לאוגדה, חיסלה את המחבל שהיה אחראי למותם.

לאורך המלחמה פעל המחבל באופן שיטתי נגד כוחות צה”ל ברצועת עזה והיה מעורב בפעילות טרור נגד כוחותינו.

בעת האחרונה, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה”ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום היכולות הצבאיות של הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום.

כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום.