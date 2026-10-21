בעוצמה 3.4: רעידת אדמה הורגשה בדרום הארץ

דיווח ראשוני: המכון הגיאולוגי עדכן כי רעידת אדמה הורגשה הבוקר (רביעי) באזור הערבה, כשהתקבלו דיווחים שהיא הורגשה בדרום הארץ.

לפי הודעת המכון, האירוע הסיסמי התרחש בשעה 11:00 בבוקר. לפי ההערכה הראשונית, עוצמת הרעידה הייתה 3.4 בסולם ריכטר.

עוד נמסר כי המכון ממשיך לעקוב אחרי הפעילות הסיסמית באזור. "ככל שיהיו עדכונים נוספים - נעדכן בהמשך" נאמר.

במכון הגיאולוגי גם קראו לכל מי שהרגיש את הרעידת אדמה לדווח על כך באתר שלהם. לדבריהם, "פרטים אלו חשובים לשיפור יכולת הערכת סיכוני רעידות אדמה בישראל".

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