עינת ארליך: "ב-27.10 ממשלת החורבן תעוף מפה"

במהלך הטיפול ה-11 בסדרת הטיפולים וההקרנות שהיא עוברת בבית החולים איכילוב, העלתה עינת ארליך תיעוד מרגע המלווה בצלילי השיר הקלאסי "Changes" של דיוויד בואי. בסטורי המדובר חשפה ארליך במי תתמוך בבחירות הקרובות, והודיעה כי היא תומכת בגדי איזנקוט.

"יהיה פה שינוי, אני אומרת לכם. ב-27.10 יהיה פה שינוי," אמרה ארליך בנחישות מתוך חדר הטיפולים. "ממשלת החורבן תעוף וממשלת השינוי תיקח את המקום הכי טוב, שיהיה פה טוב!".

על פי התמונה ששיתפה, ארליך דואגת ליצור לעצמה שגרת טיפולים עוטפת ואופטימית בבית החולים, תוך שהיא מלווה מדי יום באנשים הקרובים אליה ובשירים נבחרים המלווים את תהליך ההחלמה והשיקום שלה.